Как жители, так и туристы стремятся в те места, где человек – редкий гость. В Омской области таких мест немало, и их еще предстоит открыть.

Как жители, так и туристы стремятся в те места, где человек – редкий гость. В Омской области таких мест немало, и их еще предстоит открыть.

Несколько дней назад стало известно о том, что Омская область попала в золотую группу национального туристического рейтинга, поднявшись в нем с 34-го на 29-е место. Действительно, внутренний туризм как в России, так и в Омской области в последние годы развивается быстрыми темпами. Причем люди путешествуют по стране и родному региону осознанно, а не вынужденно.

У всех на слуху такие точки притяжения путешественников, как Большеречье, Муромцево, озеро Эбейты или берег Драверта. Причем еще 5-7 лет назад последние две локации были практически неизвестными широкому кругу туристов, а теперь туда едут целыми группами.

Обозреватель РИА «Омск-информ» задался вопросом, а есть ли в Омской области еще места, которые в перспективе могут стать «туристическими магнитами»? Речь идет о тех локациях, которые имеют большой туристический потенциал, но о них никто не знает, как никто толком не знал в 2005 году про озеро Эбейты.

Мы составили список таких перспективных туристических направлений, которые только предстоит омичам открыть в ближайшие годы. А подробнее о том, что еще интересного и неразведанного есть в Омской области, рассказала кандидат географических наук, путешественница, эксперт по туризму и руководитель проекта Feel Travel Анна Статва. Как оказалось, география региона неразрывно связана с его историей, а путешествия – с культурой.

Гора и крепость, о которых никто не знает

По словам Анны Статвы, в ближайшие годы в регионе самые большие перспективы в плане развития туризма – у объектов, имеющих собственную, невыдуманную историю.

Один из таких объектов – Чудская гора в Знаменском районе, расположенная неподалеку от деревни Богочаново и в 9,5 километра от села Знаменское. Это один из самых уникальных археологических объектов региона, открытый в 1974 году. Тогда во время раскопок там были найдены кости людей и животных, множество керамической посуды и идолы. Как оказалось, в этом месте древние омичи совершали жертвоприношения. Также, согласно легендам, эта гора таит в себе сокровища.

– Об этой горе толком никто не знает, но она отчетливо выдается в рельефе. Это удивительное место. Там сохранились рвы, места жертвоприношений. Это место производит неизгладимое впечатление. Ты смотришь на него и понимаешь, что тысячи лет назад там жили люди, они как-то выживали в тех суровых условиях. И, конечно, ты всей этой историей проникаешься. Таких мест по области у нас очень много, но до туристов их ценность не донесена, – говорит Анна Статва.

Чудская гора возле Знаменского могла бы стать одним из туристических центров на севере региона. Если ее, конечно, «распиарить» и создать всю соответствующую инфраструктуру вокруг.

Явно нуждается в пиаре и другая локация, расположенная намного ближе к Омску – Покровская крепость XVIII века, находящаяся в Марьяновском районе. Это настоящий редут правильной формы площадью 6 гектаров – почти такой же, как и Петропавловская крепость в Питере. Ранее эта крепость входила в горько-соленую укрепленную линию, проходившую вдоль нынешнего Камышловского лога. Но все остальные подобные крепости, защищавшие Сибирь от набегов джунгаров, ранее сравняли с землей, а Покровская крепость осталась. Ширина рвов – до 13 метров, глубина – до 2-х. Крепость отлично видно даже со спутника. Но, к сожалению, этот объект пока больше привлекает «черных копателей», нежели туристов.

Окунево: не только маги и эзотерики, но и загадки истории

По-новому омичи могут открыть и еще одну точку на карте области, которая в представлении не нуждается, – деревню Окунево Муромцевского района. Вопреки сложившимся стереотипам Окунево интересно не только в плане мистики, загадок и эзотерики, но и по вполне научным причинам. Эта деревня – настоящая кладезь для археологов, ведь там была стоянка древних людей, не догадывавшихся, что они живут в будущем «пупе Земли», как именуют Окунево. Древние люди пытались даже отгородиться от мертвых.

– Там, возле Окунево, в междуречье Иртыша и Тары образуется место, благоприятное для жизни. Люди всегда селились в таких местах, поэтому там много находок. Совсем недавно в Окунево в выгребной яме нашли древние копья, которые были ритуально воткнуты. А возле деревни есть невысокий вал высотой 1,5 метра, в котором были глиняные сосуды. Очевидно, что этот вал рукотворный. Зачем он там, зачем нужен этот вал? Есть предположение, что этим валом жители «отгородились» от мира мертвых – кладбища, которое было за этим сооружением, – рассказывает эксперт.

Мамонты и древние люди

Немало загадок таит в себе и самый удаленный от города Усть-Ишимский район, о котором горожане, похоже, почти ничего не знают. Между тем там протекает река Ишим, на которой стоит казахстанская Астана, а вокруг – бескрайняя тайга и болотные топи. В Усть-Ишимском районе самым тесным образом переплетены география, история и культура.

По словам Анны Статвы, она вместе со своими друзьями старается посещать этот район каждый год. Путешественница возит группы туристов в старинную деревню Вятку, где расположен уникальный деревянный храм Святого Василия Блаженного. Путешествия туда сочетают в себе не только познание нового, но и благотворительность – туристы помогают наводить порядок на территории храма, оказывают помощь в его ремонте.

Причем из Усть-Ишима в деревню Вятку туристы добираются на катере – трехчасовое путешествие проходит по красивейшим местам.

– Идешь на катере из Усть-Ишима по Иртышу 3 часа в сентябре золотой осенью, и просто дух захватывает! Это потрясающе. Там совсем другой рельеф, тайга кругом. Но и в самом Усть-Ишиме есть интереснейший краеведческий музей. Район славится тем, что в нем была найдена та самая кость древнего человека. Александр Голубев, который руководит этим музеем, – сам археолог, палеонтолог, историк, он очень интересно все это рассказывает и туристов просвещает, – говорит Анна Статва.

Словом, те туристы, которые преодолевают 550 километров до Усть-Ишима, не жалеют об этом.

Гостеприимные татары, до которых не доедешь

Не только в Усть-Ишимском, но и в других северных районах до четверти населения составляют сибирские татары, а они интересны с точки зрения этнокультурного туризма, который в регионе пока развит слабо.

Простой обыватель в лучшем случае назовет два места, которые интересны с этнокультурной точки зрения. Это латышская деревня Бобровка в Тарском районе и немецкое село Азово. И все. А ведь в Омской области множество других национальных сел, куда могли бы ездить туристы, – от чалдонских Крестиков в Оконешниковском районе до карело-финского Рыжково Крутинского района. Но об этих населенных пунктах почти никто не знает, туристов в них не возят. Анна Статва объяснила почему.

– У нас немало национальных сел, но, во-первых, большинство из них труднодоступны. Как пример – село Уленкуль Большереченского района. Интересное татарское село, чьи жители заинтересованы, чтобы к ним приезжали путешественники. Но после первого же дождя вы из этого села просто не выберетесь – нет дороги, – говорит эксперт. – Во-вторых, есть деревни, которые не заточены под прием туристов и где не все жители ждут гостей. Представьте, вы живете в селе своей жизнью, никого не ждете, и тут к вам приходят какие-то люди и начинают вас фотографировать, словно какую-то диковинку. Какова будет ваша реакция?

По словам эксперта, помимо хороших дорог до национальных сел и интереса жителей, в этих населенных пунктах необходимы и объекты показа – непосредственно то, что будут презентовать туристам. Будь то старинный православный храм или мечеть, старинные дома или памятники архитектуры. Плюс не нужно забывать о гастрономии – дегустации национальных блюд. Это еще одна ниша, которая пока не раскрыта.

Источники не хуже тюменских

Принято считать, что туристы в Омской области в основном путешествуют по северу области. Да, до Усть-Ишима доезжают немногие, но зато путешественники едут в Тару, Большеречье, Муромцево. Если же речь заходит о юге региона, то вспоминают только про озеро Эбейты, куда есть смысл ехать только летом. Между тем и на юге региона есть множество интересных мест, куда почти не ступала нога туриста. Одно из них – горько-соленое реликтовое озеро Ульжай, расположенное в Черлакском районе неподалеку от деревни Николаевки, в самом центре Курумбельской степи. От Омска всего 160 километров – меньше, чем до Эбейтов, но сколько человек ездят туда?

Анна Статва объясняет меньшую популярность Ульжая (на фото вверху) несколькими причинами. Во-первых, это озеро объективно менее живописно, чем Эбейты, но оттого не менее уникально. Во-вторых, оно менее «распиарено», в-третьих, на Ульжае не получаются такие эффектные снимки, как на озере Эбейты (на фото внизу). А ведь многие омичи путешествуют именно ради таких красивых кадров.

– Я все-таки считаю, что Эбейты – гораздо более живописное озеро из-за характера берегов, отложения солей и т. д. Я неоднократно была на Ульжае, но там хуже, честно скажу. А туристам очень важна эстетика места. На озере Эбейты в ясный день облака сливаются с водной гладью, все это выглядит потрясающе, и можно сделать эффектные снимки. А ведь у нас зачастую туристы едут ради таких снимков, ради красивых картинок, которые можно выложить в соцсети, – говорит Анна Статва.

Относительно недалеко от Ульжая – в соседнем Нововаршавском районе – расположены уникальные горячие артезианские источники – наподобие тех, которые есть в Тюменской области. Но туда почти не ездят. Причина – полное отсутствие инфраструктуры. Доходит до банального – справлять нужду приходится прямо в чистом поле. Даже за деревья не спрячешься – их там нет. Нет даже снимков этого места.

– Эти источники никак не обустроены – это просто скважина в чистом поле. Выглядит она как простая лужа. Дорога до источника грунтовая, ни раздевалок, ни туалета там нет, и выглядит это все очень непрезентабельно. Это я к чему? К тому, что когда мы возим туристов на тюменские источники и они спрашивают, а можно ли в Омской области такие сделать, то я говорю им: можно, бурите и обустраивайте скважины. Поэтому нужны инвестиции, чтобы все это облагородить. В этом основная проблема, – говорит Статва.

Сбежавшие пеликаны и вымершие деревни

Огромный туристический потенциал имеют и знаменитые крутинские озера Тенис, Салтаим и Ик. Несколько лет назад из них хотели сделать туристко-экологическую локацию, где путешественники могли бы наблюдать за жизнью гнездящихся там пеликанов. Но теперь их там нет. Однако нельзя сказать, что посмотреть на этих озерах нечего. Это и живописная природа, и закаты на фоне озер, которые вполне могут сойти за море.

Плюс рыбалка. По берегам озер расположены деревни, для жителей которых именно рыбалка – основной способ пропитания. Тем не менее села как Крутинского, так и других районов все равно пустеют. И таких опустевших сел в целом по области очень много. Почему бы в них не проводить экскурсии? Анна Статва относится к этой идее скептически.

– Это очень специфичная тема. Да, у нас очень много заброшенных деревень – процесс урбанизации продолжается. Но эти деревни после того, как их покидают жители, очень быстро исчезают с лица земли. Дома быстро разбирают на дрова. Два-три года – и деревни нет. Плюс лично на меня это наводит грусть и тоску – то, что в деревни вложен труд и этот труд пошел прахом. Вообще, я не любитель этих «заброшек», – говорит эксперт по туризму.

Путешествия, спускающие с небес на землю

Зато кандидат географических наук уверенна, что можно и нужно возить туристов в труднодоступные села, которые оторваны от цивилизации по 3-4 месяца в году. Это как деревни, до которых невозможно добраться в распутицу, так и крупные села, расположенные на правом берегу Иртыша в Знаменском, Тевризском и Усть-Ишимском районах.

– Я считаю очень полезным, когда городские жители ездят в такие места. Почему? Люди видят, что такие же омичи живут другую жизнь – без газа, воды, дорог. Это, во-первых, тяжелый физический труд, это выживание. У нас есть люди, которые пьют воду с Иртыша – и в этом нет ничего удивительного. Или, чтобы согреться, нужно заготовить, принести дрова, растопить печь. С воспитательной точки зрения полезно это видеть. Когда этого не видишь, у тебя картина мира сужается, ты думаешь, что все живут так, как ты – с теплым душем, туалетом и всеми удобствами, – говорит Анна Статва.

Причем в некоторых северных деревнях дома уже покупают жители европейской части страны. Жителей привлекает хорошая экология и дешевизна жилья – добротный деревянный дом в селах Муромцевского, Седельниковского, Тарского районов можно купить менее чем за 100 тысяч рублей. Рядом лес, где полно ягод и грибов, а также реки Тара, Уй, Шиш, откуда можно брать воду и пить ее. Хотя эта вода течет из Васюганских болот.

Туры на… болота

Интересно, что на эти самые Васюганские болота, считающиеся самыми большими в мире, уже организуют туры. По крайней мере, в соседней Новосибирской области. И такие туры, как ни странно, имеют большую популярность. В Омской области Васюганские болота расположены в Тарском, Муромцевском и Седельниковском районах, и они также могут стать объектом притяжения туристов, уверена Анна Статва.

– В прошлом году я узнала, что в Новосибирске большим спросом пользуются как раз туры на Васюганские болота. И стоят они 5-6 тысяч за день. То есть люди готовы заплатить такие деньги за то, чтобы просто в сапогах посмотреть на болото! Во время экскурсии им рассказывают про флору, фауну, роль болот, показывают полянки с клюквой. Многие удивляются, что клюква-то, оказывается, растет на болотах, а не на деревьях, как они думают! Подобные «болотные» туры можно делать и у нас. Если, конечно, их хорошо «раскрутить», – говорит путешественница.

По словам эксперта по туризму, интересных мест в Омской области очень много, но подавляющее большинство из них малоизвестны и практически никому не известны. А ведь популяризация туристического места – это залог того, что туда поедут путешественники. Анна Статва привела пример челябинского Аркаима, который также был никому не известен, но после должной «раскрутки» получил всероссийскую славу. Получат ли подобную известность туристические объекты в Омской области?

Омскую область еще только предстоит открыть

Можно с уверенностью назвать пять перспективных направлений, которые в ближайшие годы могут стать популярными среди как омских, так и иногородних туристов. Если, конечно, эти направления получат мощную «раскрутку». В них могут ездить не только омичи, но и жители других регионов.

1. Усть-Ишимский район. Это настоящая кладезь для туриста: практически девственная тайга, холмы и глубокие овраги, таежные озера, живописные виды Иртыша, а также грибы, ягоды и рыбалка. Из минусов – отдаленность от города и отсутствие нормальной инфраструктуры.

2. Национальные села: татарские, чалдонские, финские и эстонские. Многие их жители готовы принимать туристов, но далеко не во все из них можно доехать. Плюс эти направления просто не «раскручены».

3. Чудская гора у села Знаменское. Уникальный памятник истории и археологии, о котором омичи пока просто не знают. А ведь туда могло бы ездить множество туристов, хотя бы в теплое время года.

4. Покровская крепость в Марьяновском районе – омский «брат-близнец» Петропавловской крепости. Уникальный памятник истории и культуры, который вместо туристов пока посещают «черные копатели».

5. «Нераскрытый» юг области – озеро Ульжай и нововаршавские горячие источники. Уникальные природные объекты, вообще не имеющие никакой инфраструктуры вокруг.

В плане пиара мест, которые могут посещать путешественники, в Омске хорошо работает туристский информационный центр. Его специалисты могут подсказать и проконсультировать, куда можно съездить хоть в ближайшие выходные, хоть через месяц. Но при этом для популяризации внутреннего туризма нужно ремонтировать дороги, строить новые гостиницы (или хотя бы мини-отели). Важно и создать отдельную структуру, которая будет отвечать за развитие туризма. Сейчас за это направление отвечает Минкульт, и очевидно, что отрасли уделяется недостаточно внимания.