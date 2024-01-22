Войти в число лидеров туристического рейтинга Омской области во многом помог новый отель «Космос».

Войти в число лидеров туристического рейтинга Омской области во многом помог новый отель «Космос».

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России» опубликовали Национальный туристический рейтинг по итогам 2023 года. Российские регионы в этом рейтинге оценивались по нескольким показателям.

Стоит сказать, что Омская область попала в «золотую» группу рейтинга, заняв 29-е место, опередив некоторые традиционно туристические регионы. В прошлом году регион занял 34-е место и попал лишь в группу «серебро».

Подробно составители рейтинга не остановились на успехах Омской области, но генеральный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов отметил один момент, который, правда, касается и его компании:

– В ноябре 2023 года в Омске первых гостей принял новый современный отель «Космос», открытый совместно с Корпорацией Туризм.РФ.

А в первую тройку лидеров рейтинга вошли Москва, Московская область и Краснодарский край.