Аварийную пятиэтажку на улице 50 лет Профсоюзов, 81 решили уберечь от мародеров. В расселенных квартирах остались личные вещи жильцов.

Аварийную пятиэтажку на улице 50 лет Профсоюзов, 81 решили уберечь от мародеров. В расселенных квартирах остались личные вещи жильцов.

Знаменитую аварийную хрущевку по улице 50 лет Профсоюзов, 81, что в омских Нефтяниках, на днях огородили высоким забором. Дом как из хоррора (фильма ужасов) 1959 года постройки прославился своим весьма не респектабельным внешним видом.

Помимо журналистов и асоциальных элементов, на здание обратила внимание прокуратура Советского округа, подавшая в апреле минувшего года иск к мэрии. Хрущевку признали аварийной еще в 2016 году. В декабре часть жильцов расселили в один из домов Ленинского округа. Но, как оказалось, не всех. Несколько человек упорно продолжали жить в пятиэтажке без коммуникаций, оповестив об этом прессу. Как и ожидалось, пришлось прибегнуть к экстренным мерам: объявлять режим ЧС и отключать коммунальные услуги. А мэр Сергей Шелест призвал обитателей покинуть аварийное и небезопасное здание. Только после этого жильцы согласились на расселение.

Обозреватель «Омск-информ» побывал возле этой пятиэтажки. Как оказалось, дом не только огородили, но и повесили на заборе замок. Как пояснили жительницы соседней пятиэтажки, чтобы уберечь от грабителей.

- Мы тут много кого знали. Людей расселили, хотя они бы так и жили тут. Но без воды и света разве будешь жить? Чтобы не воровали, повесили замок. Забор появился дня два-три назад. А до этого люди в окна лазили, все подряд снимали, - рассказали Татьяна и Софья Коптевы.

В пользу этого свидетельствовала припарковавшаяся возле мусорки неприметная машина с двумя полицейскими.

- Мы тут преступников ловим, вдруг кто вернется в это логово, - отшутились они.

Объект явно охраняли от ушлых любителей чужого добра.

Другая жительница не очень благополучного вида, представившаяся Юлией Викторовной, оглядывала контейнеры на предмет каких-нибудь вещей. Она явно пришла к пятиэтажке, надеясь что-то добыть.

- Даже не знала, что тут забор, неделю назад его не было, - растерянно произнесла она, обойдя строение по периметру и не найдя лазейки.

А поживиться в доме действительно можно. На балконах осталась масса личных вещей, например, кто-то в спешке забыл добротное одеяло. Кое-где уцелели вполне уютные занавески, на одном из балконов красуется почти новый сайдинг и окна. Хотя стены и стекла угрожающе обледенели, вряд ли это кого-то остановит.

Кажется, что местный контингент привык к вниманию случайных прохожих и прессы. И охотно раскрывает все тайны пятиэтажки. Внимание привлекает старичок с тросточкой в униформе. Он не раскачивается на январьском ветру и не устраивает поиски в мусорных контейнерах, сильно выделяясь среди местной публики. Он единственный не проявил интерес к закрытой на замки хрущевке.

- Работаю дворником в соседней девятиэтажке. Никого не знал из этого дома. Так, здоровались, по лицам знал, а близко ни с кем не общался, - поделился Семен Ильич.

По сравнению с этой пятиэтажкой ее сосед, дом по улице 50 лет Профсоюзов, 85, выглядит чуть лучше и даже сохранил некий уют. На одном из балконов кто-то нарисовал символ хоккейного клуба «Авангард», голову ястреба. А на пятом этаже из форточки поглядывал во двор огромный рыжий кот. Хрущевку собираются расселять в этом году.

Спасет ли от краж забор вокруг дома на 50 лет Профсоюзов, 81 вкупе с нарядом полиции, неизвестно. Потому что огороженный дом с рухнувшей стеной на 20-го Партсъезда, 53 благополучно разворовали.

Теперь он взирает на жителей микроррайона пустыми глазницами окон без стекол и стеклопакетов.