В мэрии города сообщили, что все жильцы аварийной многоэтажки на улице 50 лет Профсоюзов были расселены.

В мэрии города сообщили, что все жильцы аварийной многоэтажки на улице 50 лет Профсоюзов были расселены.

В Омске из аварийного дома на улице 50 лет Профсоюзов, 81, выехали последние жильцы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

– Семье собственника аварийной комнаты предлагали переехать в отремонтированный маневренный фонд в поселке Загородном. Однако несколько дней они отказывались выезжать из дома, в котором уже введен режим ЧС и отключены все коммуникации, – добавили в ведомстве.

18 января омичам была предоставлена новая квартира. Ключи от жилья уже передали. Кроме того, были перевезены все вещи.

Сейчас аварийную многоэтажку покинули все жильцы. Напомним, ранее несколько омичей не хотели переезжать в другие квартиры. Областная прокуратура решила расселять их принудительно.