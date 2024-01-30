Несмотря на то что новый президент «Иртыша» известный человек и медийная персона, своей должности он готов уделять достаточно времени.

Несмотря на то что новый президент «Иртыша» известный человек и медийная персона, своей должности он готов уделять достаточно времени.

Назначенный на пост президента омского «Иртыша» Дмитрий Сычев рассказал на своей сегодняшней презентации о будущей работе в клубе. Сычев личность медийная, в частности, он известен тем, что ведет проект «Сычев подкаст» на YouTube совместно с известным футбольным комментатором Денисом Казанским. Однако пост в «Иртыше» он называет приоритетным.

– Конечно же, я не отказываюсь от каких-то своих социальных, благотворительных инициатив или тех, что связаны с амбассадорством. Но это точно не будет идти в ущерб работе. 90 процентов времени я буду посвящать Омску и находиться здесь. Какие-то рабочие командировки в любом случае будут, потому что многие рабочие вопросы приходится решать в Москве. Но жить и заниматься омским футболом в режиме «24 на 7» я буду здесь, – заверил новый президент омского клуба.

Дмитрий Сычев также призвал болельщиков и футбольную общественность не ждать чудес сразу. Это заявление выглядит логичным, ведь за короткий срок войти в число лучших удается далеко не всем футбольным клубам. Даже таким, чьи финансовые возможности шире, чем имеющиеся у «Иртыша».

Напомним, что о назначении Сычева президентом «Иртыша» объявили сегодня.