Речь идет не о Евгении Сычеве, занимавшем когда-то этот пост, а о его сыне Дмитрии, известном в прошлом российском футболисте.

В омском футбольном клубе «Иртыш» назначили нового президента. Им стал знаменитый российский нападающий и воспитанник омского футбола Дмитрий Сычев. На этом посту он сменит Валерия Петракова, который до этого момента совмещал должность менеджера с обязанностями главного тренера.

Дмитрий Сычев родился в Омске в семье легкоатлетки Елены Сычевой и футболиста Евгения Сычева. Он и привил сыну любовь к футболу. Занимался им Дима в СДЮСШОР «Динамо» под руководством Михаила Семерни. Приз, вручаемый в этой школе лучшему бомбардиру, так и называется – «Приз Сычева».

Сычев не нуждается в особом представлении любителям футбола со стажем. Он прославился выступлениями за московские «Спартак» и «Локомотив», а также сборную России. Многие наверняка помнят его слезы на чемпионате мира по футболу в 2002 году после проигранного решающего матча с Бельгией. Дмитрию в том поединке удалось отправить мяч в ворота соперников и стать таким образом самым молодым автором гола на том чемпионате.

В 2003–2004 годах Дмитрий выступал за марсельский «Олимпик» – один из сильнейших клубов Франции. За эту команду омич провел 33 матча и забил 5 мячей. После этого Сычев вернулся в Россию.

За «Локомотив» Дмитрий играл до 2015 года. При этом уже с 2012 года, когда команду возглавил хорват Славен Билич, Сычев практически потерял место в составе, а порой и не попадал в заявку. И начались аренды: минское «Динамо» и нижегородская «Волга» в 2013-м, казахстанский «Окжетпес» в 2015-м. После был и небольшой перерыв в профессиональной карьере, когда Дмитрий играл за любительский клуб в чемпионате Москвы, ездил на просмотры во Вьетнам, Малайзию, Индонезию, Индию и другие экзотические страны, а также занимался серфингом.

Сезон-2017/2018 Сычев провел в «Казанке» – фарм-клубе «Локомотива» во втором дивизионе. 31 августа 2019 года он подписал контракт с армянским «Пюником», однако расторг его уже 6 декабря и завершил профессиональную карьеру, не проведя за клуб из Еревана ни одного матча.

Сегодня Дмитрию Сычеву 40 лет. Не исключено, что на новой должности начнется и новая глава в его жизни.

Отметим, что президентом «Иртыша» в прошлом был и отец Дмитрия Евгений Сычев. Он занимал этот пост с 2003 по 2008 год.