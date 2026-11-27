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Шесть омских компаний представляют свою продукцию на выставке Non-Food Asia Expo 2026 в Алматы. Они привезли косметику, товары для дома, упаковку и продукцию для бизнеса, сообщает Центр поддержки экспорта Омской области.

У омского бизнеса уже есть первые результаты: компания «Дамалли» подписала экспортный контракт с партнером из Кыргызстана. Предприятие занимается контрактным производством косметики и разработкой собственных торговых марок.

Параллельно омские компании ведут переговоры с представителями торговых сетей – среди них Magnum, Korzinka Go, Olivia Beauty& Care и «Командор». Обсуждают ассортимент, условия поставок и перспективы сотрудничества с партнерами из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и других стран.