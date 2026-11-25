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Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях поправки в закон об образовании, которые меняют порядок зачисления в вузы для победителей и призеров олимпиад. Изменения добавили ко второму чтению законопроекта о недостоверных сведениях о руководителях НКО в ЕГРЮЛ.

Если раньше поступать в университеты без вступительных экзаменов могли как победители, так и призеры олимпиад, то теперь такую льготу оставят только для победителей. За призерами при этом сохранится право засчитать свой результат как 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету.

Предполагается, что обновленный порядок заработает уже с нынешнего учебного года. Однако те, кто стал победителем или призером олимпиад в прошлые годы, смогут воспользоваться прежними правилами приема в течение четырех лет.