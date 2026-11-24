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В Омске ввели карантин из-за бешенства. Очаг нашли в личном подсобном хозяйстве на улице Новоалександровской в Советском округе, что в Новоалександровке. Ограничения подписал губернатор.

На два месяца в очаге и рядом запретили лечить больных животных, пускать посторонних на территорию, перемещать и перегруппировывать скот, ввозить и вывозить его. Также под запретом ярмарки с животными и отлов диких зверей для вывоза в зоопарки.

Карантин в Советском округе установлен до 12 января. Помимо этого, в 2026 году ограничения по бешенству уже вводили в Любинском, Павлоградском, Азовском, Кормиловском, Полтавском, Таврическом, Большеуковском, Нововаршавском и других районах области.