Фото: пресс‑служба АНО «ЦДСО «Буревестник»

Незабываемые зимние приключения, знакомства и яркие впечатления – такую программу подготовил для детей центр детского и семейного отдыха «Буревестник». Организаторы предлагают альтернативу времяпрепровождению у экранов гаджетов: настоящую зимнюю сказку.

Фото: пресс‑служба АНО «ЦДСО «Буревестник»

Активности и волшебство каждый день. На свежем воздухе ребята будут кататься на лыжах и коньках. Кроме того, их ждут квесты и интерактивы, творческие мастер-классы, веселые соревнования и интеллектуальные викторины с борьбой за победу.

Фото: пресс‑служба АНО «ЦДСО «Буревестник»

С 7 по 9 января пройдут «Рождественские посиделки» — формат, построенный на уюте, традициях и теплом общении. Участников ждут не только развлечения на улице, но и знакомство с народными обычаями: работа мастерских народных промыслов, святочные забавы, а также «Костер дружбы» – общий сбор, где дети делятся историями и хорошим настроением.

Фото: пресс‑служба АНО «ЦДСО «Буревестник» Фото: пресс‑служба АНО «ЦДСО «Буревестник» Фото: пресс‑служба АНО «ЦДСО «Буревестник» Фото: пресс‑служба АНО «ЦДСО «Буревестник» Фото: пресс‑служба АНО «ЦДСО «Буревестник» Фото: пресс‑служба АНО «ЦДСО «Буревестник» Фото: пресс‑служба АНО «ЦДСО «Буревестник» Фото: пресс‑служба АНО «ЦДСО «Буревестник» Фото: пресс‑служба АНО «ЦДСО «Буревестник» Фото: пресс‑служба АНО «ЦДСО «Буревестник» Фото: пресс‑служба АНО «ЦДСО «Буревестник» Фото: пресс‑служба АНО «ЦДСО «Буревестник» Фото: пресс‑служба АНО «ЦДСО «Буревестник» Фото: пресс‑служба АНО «ЦДСО «Буревестник» Фото: пресс‑служба АНО «ЦДСО «Буревестник» Фото: пресс‑служба АНО «ЦДСО «Буревестник»

Стоимость путешествия – 7 200 ₽ с ребенка. В эту сумму уже включены проживание, питание и вся программа.

Для школьных групп предусмотрены каникулы с 1 по 10 января — масштабно, дружно и весело. Доступны два формата на выбор. Суточный заезд обойдется в 3 600 ₽/чел. И включает проживание, пятиразовое питание и анимационную программу. Дневное пребывание стоит 3 100 ₽/чел. Сюда входят трехразовое питание и программа без ночевки. Для удобства организован трансфер Омск – «Буревестник» – Омск за 800 ₽/чел.

Фото: пресс‑служба АНО «ЦДСО «Буревестник»

Почему стоит выбрать эту программу? За детьми присматривают, их безопасность обеспечена. Благодаря насыщенному расписанию скучать не придется. Свежий воздух, движение и общение восполнят то, чего не хватает в будни. Яркие воспоминания и новые друзья гарантированы.

Фото: пресс‑служба АНО «ЦДСО «Буревестник»

Места на смены быстро заканчиваются, поэтому с бронью лучше не медлить. Офис продаж расположен по адресу: г. Омск, ул. Завертяева, 5. Телефон: 598-598. Подробности – на сайте.

Каникулы, о которых ребенок будет рассказывать весь год, – лучший подарок!

АНО «ЦДСО «Буревестник». ОГРН: 1235500002022. Реклама.2W5zFH63eKU