Фото: Владимир Просолупов

В деревне Согра Горьковского района завершается подготовка к открытию модульного фельдшерско-акушерского пункта. Медучреждение построили по региональной программе «Модернизация первичного звена Омской области», которая входит в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». На его установку направили более 13 млн рублей из федерального бюджета.

Монтажные работы начались в апреле 2026 года. В новом ФАПе оборудовали кабинет приема пациентов, прививочный и процедурный кабинеты, стерилизационную, помещение для хранения лекарств и санитарную комнату. Здесь также предусмотрены условия для проведения диспансеризации.

Медицинский работник получит современное оборудование, в том числе электрокардиограф, пульсоксиметр, ростомер, весы, комплект пробных очковых линз, ЛОР-инструменты и кислородный ингалятор. В оснащение также входят костыли, портативные носилки и одеяло с подогревом.

Фото: Владимир Просолупов

Отдельный кабинет предназначен для оказания помощи женщинам, в том числе во время беременности. В нем установили гинекологическое кресло, предусмотрели набор необходимых инструментов, монитор для контроля физических показателей матери и плода и пеленальный столик.

Здание подключено к электричеству, водоснабжению и газу. Сейчас завершаются работы по благоустройству прилегающей территории, а сам ФАП проходит процедуру лицензирования.

После получения необходимых документов медпункт сможет принять первых пациентов. Медицинскую помощь здесь будут получать более 140 жителей деревни, включая 56 детей. Ранее сельчанам приходилось обращаться в участковую больницу соседнего населенного пункта.

Реализация проектов по развитию здравоохранения в регионе находится на контроле правительства Омской области и губернатора Виталия Хоценко.