В Горьковском установили необычную скульптуру Владимира Маяковского.

Необычный подарок подарили райцентру в честь 100-летнего юбилея. К этой дате появился памятник поэту Владимиру Маяковскому на одноименной улице. Скульптура изображена сидящей на скамейке, так что любой желающий может присесть рядом и устроить фотосессию с классиком русской литературы.

К тому же благоустроена территория вокруг памятника. Как уточнили в региональном Минэнерго, на обновленной улице появились новые тротуары, а также фонари, скамейки и ограждение. Теперь на улице оборудована система видеонаблюдения.

По данным ведомства, это не первая благоустроенная территория в Горьковском.