В кургане также найдена бронзовая ситула – подношение богам.

В Горьковском районе Омской области возле села Новопокровка продолжаются раскопки кургана саргатской культуры Новопокровка-IV. По сути, это наследие сибирских скифов. В работах задействованы ученые из Омска, Тюмени, Екатеринбурга и Москвы.

Ранее сообщалось, что уже обнаружено несколько останков представителей древней саргатской культуры, а также артефакты, которым сотни лет. И вот теперь появилась конкретика.

По данным «Медиа «Трамплин», буквально сегодня на раскопках найден уникальный артефакт, первый за Уралом в рамках саргатской культуры – бронзовая ситула, подношение богам.

Кроме того установлено, кому принадлежали найденные останки. В частности, в кургане под Новопокровкой обнаружено захоронение 18-19-летней девушки. Останкам более 17 веков.