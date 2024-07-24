В раскопках принимают участие омские, екатеринбургские, тюменские и московские ученые.

В Горьковском районе Омской области ведутся масштабные раскопки кургана саргатской культуры. Это культура, существовавшая с VII–VI веков до н. э. по III–V века н. э., относящаяся к скифо-сибирской общности. В течение месяца омские, тюменские, екатеринбургские и московские ученые исследуют курган из саргатского могильника Новопокровка-IV. Ученые сделали несколько неожиданных открытий.

Так, обнаружены детское и парное захоронения – редкость для саргатских могильников.

– В центральной части кургана мы обнаружили останки нескольких индивидов. В процессе ограбления кургана они оказались близко к поверхности, – рассказал директор научно-производственного центра «АРХЕО» Максим Грачев. – Также мы зафиксировали несколько впускных захоронений, среди них детское, одиночное и парное захоронения, относительно редко встречающиеся в саргатских могильниках. Они были впущены в уже существующий курган спустя какое-то время после его создания. Такие периферийные захоронения добавляют интереса и научной значимости исследуемого кургана.

Среди первых находок археологов – железный кинжал, меч, два керамических сосуда, роговая пряжка, бронзовые сережки, детали ткани и бронзовое зеркало.

– Примечательно, что зеркало хорошо сохранилось, после его чистки, вероятно, мы сможем увидеть свое отражение в зеркале прошлого. По деталям ткани мы сможем продолжить изучение традиций саргатского ткачества, – добавил Максим Грачев.

Сейчас на раскопках работает антрополог из МГУ им. Ломоносова Марина Карапетян. В полевых условиях она уже приступила к подготовке антропологической коллекции. Также здесь работает палеопочвовед Артем Екимов. Он исследует стратиграфию кургана, отберет образцы почв и сделает дополнительные почвоведческие разрезы. Экспедиция продлится до начала августа.