В кургане найден бронзовый сосуд, нехарактерный для Сибири.

В Горьковском районе археологи, почвоведы и антропологи из Омска, Екатеринбурга, Москвы и Тюмени исследовали курган саргатской культуры, наследие сибирских скифов. Среди интересных открытий – останки богатой скифской невесты, меч и нетипичный для Сибири сосуд.

Ученые изучали пять захоронений, в которых обнаружили останки 12 индивидов. В одном из захоронений была погребена женщина 18-19 лет. Это захоронение оказалось достаточно богатым на инвентарь: здесь находились роговая пряжка, бронзовые серьги и нашивки, стеклянные бусы, фрагменты текстиля и нити, берестяная коробочка и бронзовое зеркало.

– Примечательно, что зеркало хорошо сохранилось, после его чистки, вероятно, мы сможем увидеть свое отражение в зеркале прошлого. По деталям текстиля специалисты смогут определить материал и состав красящего вещества, использовавшиеся при его изготовлении, – рассказал директор научно-производственного центра «Архео» Максим Грачев.

Также ученые исследовали ярусное погребение, в котором были захоронены четыре человека. Здесь археологи обнаружили достаточно редкую находку для саргатской археологической культуры – меч. Его передадут специалистам из Екатеринбурга для реставрации.

Одной из самых ярких находок в могильнике Новопокровка-IV стала ситула – церемониальный бронзовый сосуд. По словам ученых, такие находки типичны для археологических памятников Европы, ремесленных центров от восточной части Малой Азии до нынешнего Синьцзяна. Предметы металлического импорта в прошлом могли выступать дарами античных правителей статусным представителям варварского мира, а также могли оседать в комплексах, связанных с миром ранних кочевников.

– Теперь нам предстоит выяснить, каким образом этот сосуд попал в Западную Сибирь. Находки такого типа пока еще неизвестны в памятниках саргатской археологической культуры. Это очень редкая и ценная находка для всей Западной Сибири, – подчеркнул Максим Грачев.

Специалисты утверждают, что найденные ими элементы доказывают, что Западная Сибирь была важной частью культур скифо-сибирского мира.