В древнем поселении было развито производство каменных орудий труда.

В сквере Борцов революции в Омске, находящемся между улицами Ленина и проспекта Карла Маркса, археологи сделали удивительные открытия, свидетельствующие о том, что на этой территории люди проживали уже около 3000 лет назад. Помимо этого, ученые натолкнулись на реальные доказательства существования первой Омской крепости, что ранее подтверждалось лишь историческими документами.

Благодаря находкам, исследователи могут с уверенностью утверждать, что уже несколько тысяч лет назад территория сегодняшнего центра Омска была заселена людьми. Такое заявление основано на обнаружении остатков производства каменных инструментов.

Юрий Герасимов. – По сути, это мусор, но для археологов он интересен тем, что подтверждает факт изготовления орудий прямо здесь, а не их привоза в готовом виде. Судя по всему, сюда привозили камень из других регионов, ведь у нас в Прииртышье камня нет. И здесь уже мастера изготавливали орудия, – рассказал «ОМСКРЕГИОНУ» научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, кандидат исторических наук

Вероятно, на этом месте существовало временное, возможно, сезонное поселение кочевых ремесленников, расположенное прямо у водоема. Эксперты предполагают, что в древности реки Иртыш и Омь находились намного выше, возможно, даже простирались до границ современного сквера.