Реконструкция сквера имени Борцов Революции завершится до 1 сентября.

В Омске до 1 сентября завершится реконструкция сквера им. Борцов Революции в рамках федерального проекта «Формирование городской комфортной среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Заказчиком выступает Управление дорожного хозяйства и благоустройства, подрядчиком – ООО «СибДор».

На данный момент строители демонтировали старую плитку и бордюры на тротуарах, подпорные стенки по улице Лермонтова и проспекту Карла Маркса, выполнили трассировку пешеходных коммуникаций и устройство фундаментов для опор освещения.

Сейчас рабочие прокладывают подземные линии электроснабжения для уличного освещения, монтируют систему автоматического полива, возводят новые подпорные стенки и обустраивают тротуары.

Согласно проекту, все пешеходные зоны и площадь у Вечного огня выполнят в граните. Подпорные стенки также облицуют гранитом с декоративными элементами для сохранения архитектурного облика с улицей Ленина. В сквере используется Южно-Султаевский гранит, который ранее применялся в Городском саду и на других объектах благоустройства.

В сквере установят 30 опор освещения и смонтируют ландшафтную подсветку у памятников и малых архитектурных форм, поставят 22 уличные скамейки «Флеш» и урны. Рулонный газон уложат на площади почти 12 тысяч квадратных метров.

– Этот мемориальный сквер, расположенный на месте бывшего генерал-губернаторского сада, приводили в порядок более 15 лет назад. Объект имеет серьезное историческое значение – здесь расположено множество монументов, памятных знаков и зеленых насаждений. Поэтому подрядчик максимально осторожно выполняет земляные работы, – отметил начальник управления по реализации целевых программ БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Алексей Савиных.

Зеленое убранство сквера сохранится, также здесь появятся новые многолетники, кустарники и большая клумба.

На объекте ежедневно трудятся около 40 специалистов, включая сотрудников субподрядных организаций. Все работы выполняются по графику под контролем Управления дорожного хозяйства и благоустройства и департамента городского хозяйства мэрии.

В профильном департаменте подчеркивают, что кардинальных изменений в облике сквера не будет – основная задача федерального проекта заключается в обновлении и благоустройстве этой значимой территории.