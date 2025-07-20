Омск-Информ
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·Общество

Находкой оказался некий предмет из нитей.

Возле села Новопокровка в Горьковском районе Омской области продолжаются археологические раскопки, изучающие курганы раннего железного века. Как уточнили в омском отделении Русского географического общества, за пять лет работы в этой местности археологи сделали уже немало диковинных находок: погребальные курганы, где обнаружены люди с деформированными черепами и воины с оружием, фрагменты тканей, предметы быта.

А в том сезоне нашли артефакт, взбодривший всю научную общественность – странный предмет из нитей, сообщают «Вести Омск». По некоторым данным, эта вещица, возможно, связывает жителей железного века с Китаем. Раскопки планируют проводить до середины августа.

·Общество

Находкой оказался некий предмет из нитей.

Возле села Новопокровка в Горьковском районе Омской области продолжаются археологические раскопки, изучающие курганы раннего железного века. Как уточнили в омском отделении Русского географического общества, за пять лет работы в этой местности археологи сделали уже немало диковинных находок: погребальные курганы, где обнаружены люди с деформированными черепами и воины с оружием, фрагменты тканей, предметы быта.

А в том сезоне нашли артефакт, взбодривший всю научную общественность – странный предмет из нитей, сообщают «Вести Омск». По некоторым данным, эта вещица, возможно, связывает жителей железного века с Китаем. Раскопки планируют проводить до середины августа.