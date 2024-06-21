«Альпийская деревня» в Горьковском районе рассчитана на 380 человек и специализируется на проведении спортивных мероприятий.

«Альпийская деревня» в Горьковском районе рассчитана на 380 человек и специализируется на проведении спортивных мероприятий.

На популярном сайте объявлений появилось сообщение о продаже базы отдыха «Альпийская деревня» в Горьковском районе Омской области

Территория площадью 20,7 гектаров находится в 65 километрах от города. В комплексе — 6 корпусов oбщей площaдью 3 765 кв. м. Здесь располагаются гостиничные номера, сауна с бассейном, бани с мангальными зонами, ресторан и бильярдная. Все постройки расположены вокруг спортивного стадиона с лыжероллерной трассой.

Владелец оценил объект вместимостью 380 человек в 175 млн рублей. И позиционирует его как базу для проведения спортивных мероприятий.

- База ориентирована на здоровый образ жизни, специализируется на проведении спортивных соревнований и сборов, в том числе для детей. В зимний период проводятся региональные и Всероссийские лыжные соревнования, — отмечается в объявлении.

Потенциальным покупателям обещают чистый воздух и живописные виды природы. Причина продажи не указывается. Представитель владельца оказался недоступен для комментариев.