Подростков из Омской области приглашают на профильную смену студенческих отрядов

Фото: Омский областной студенческий отряд

С 23 по 27 ноября в центре детского и семейного отдыха «Буревестник» пройдет профильная смена «Будь в ТОПе!» для подростков от 12 до 17 лет. Участников познакомят с направлениями деятельности студенческих отрядов, разными профессиями и образовательными возможностями региона.

Программа рассчитана на пять дней. Подростков ждут профориентационные тренинги, мастер-классы и занятия по развитию лидерских качеств и навыков командной работы. Также они смогут узнать о деятельности студенческих отрядов и познакомиться с образовательными организациями Омской области.

Для участников подготовят проживание в новых корпусах с удобствами в каждой комнате и пятиразовое питание. На территории «Буревестника» есть современные спортивные площадки. Кроме того, программа предусматривает посещение аквапарка и игропарка загородного комплекса «Сказка».

Организатором смены выступают студенческие отряды Омской области.

Для участия необходимо заполнить заявку по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6aec59772c4f89002b7e11ac.

По вопросам участия в смене и приобретения путевки можно обратиться к руководителю смены «Будь в ТОПе!» Анастасии Алексеенко:

Телефон: +7 913 658-59-49.

Электронная почта: ooshso@mail.ru.

ВКонтакте: @stacy_alekseenko.