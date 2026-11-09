Новый туристический маршрут в Китай открылся для жителей Сибири

Фото: Интурист-Владивосток

Жители Сибири смогут побывать в городе, где снимался фильм «Аватар». Из Новосибирска открыли новый туристический маршрут в китайский Ичан. Именно рядом с этим городом снимали живописные пейзажи для фильма. Долететь из новосибирского аэропорта «Толмачево» туда теперь можно без пересадок и транзита.

Завораживающие кадры из нашумевшего «Аватара» – это не фантастика, а Юго-Восток Поднебесной, национальный парк «Чжанцзяцзе». Уникальный ландшафт: величественные горы с отвесными скалами, причудливыми вершинами и густыми лесными шапками. Здесь сотни смотровых площадок. Лифт «Байлун» всего за пару минут поднимает на высоту 326 метров. Из панорамных окон открываются магические пейзажи. С гигантского подвесного моста со стеклянным полом туристы созерцают живописный каньон с озером Укай, где вода бирюзового цвета. А из кабин канатной дороги открывается вид на скопление устремленных ввысь узких каменных пиков. Они складываются в причудливые фигуры, и у каждой есть свое название: «Собрание божественных воинов», рядом «Скала генерала». Увидеть все не хватит и дня.

Поэтому российский туроператор «Кэпитал-Тур» совместно с китайской компанией разработал специальные маршруты.

– Насыщенная экскурсионная программа. Каждый день расписан. Самое главное, что все экскурсии уже входят в стоимость тура. То есть турист, заплативший один раз в турагентстве, уже не несет никаких дополнительных расходов. Потому что даже в некоторые дни включены обеды и где-то ужины. Не говоря уже об обширной экскурсионной программе, – рассказывает руководитель туроператора «Кэпитал-Тур» Александр Рязанов.

Путешествие в национальный парк «Чжанцзяцзе» уже презентовали турагентам. Парк принимает гостей круглый год. Но самый комфортный сезон для посещения, говорят туроператоры, – весна. Когда еще не жарко, воздух прогревается до 25 градусов, горы покрыты свежей зеленью, цветут рододендроны, а вершины окутаны туманами. И путешественников не так много, как летом.

– Это программа, конечно, экскурсионная. У нас будет круиз, можно будет покататься. Также есть свободное время для туристов, чтобы спокойно прогуляться по городу, а также заняться шопингом. У нас там опытные русскоговорящие гиды, уютный трансфер. Выбрано несколько отелей на выбор туристов, – отмечает директор туристической компании «Голубое небо» (Китай) Джипан Ча.

Перелет в оба конца включен в тур. Добраться до «Гор Аватара» теперь можно напрямую из Новосибирска, без пересадок. В конце марта авиакомпания S7 запускает рейс Новосибирск – Ичан.

Российский туроператор «Кэпитал-Тур» https://capitaltour.ru/