В Омском ГАУ с рабочим визитом побывали представители Северо-Западного университета сельского и лесного хозяйства из китайского города Янлин.

Основной целью поездки были переговоры о дальнейшем развитии многостороннего сотрудничества в области высшего аграрного образования и науки в рамках Меморандума о взаимопонимании и стратегии Университета ШОС.

Для гостей – д.э.н., профессора, директора Центра исследований Казахстана Северо-Западного университета сельского и лесного хозяйства при Министерстве образования Китая Вэй Фэн и аспиранта факультета животноводства Северо-Западного университета сельского и лесного хозяйства Вэй Чжэньюй была организована насыщенная программа.

Представители партнерского университета познакомились с кампусом Омского ГАУ, Институтом ветеринарной медицины и биотехнологии и современной университетской ветеринарной клиникой. Это позволило гостям детально ознакомиться с уровнем инфраструктуры и условиями ведения образовательной и научной деятельности.

Также делегация посетила индустриального партнера Омского ГАУ – КХ «Тритикум», специализирующегося на выращивании зерновых культур и разведении молочного крупного рогатого скота, и уникальную ферму «Омский страус» по разведению африканских страусов в Сибири.

По итогам визита были достигнуты важные договоренности, среди которых развитие академической мобильности обучающихся и сотрудников, организация обмена лучшими практиками и совместное участие в крупных научных мероприятиях, в реализации совместных образовательных программ в рамках Университета ШОС, а также укрепление научного сотрудничества между университетами.

Перспективы дальнейшего сотрудничества открывают широкие возможности для развития двусторонних связей в области сельского хозяйства и животноводства, способствуют укреплению позиций университетов в мировом образовательном пространстве и создают основу для устойчивого развития аграрного сектора России и Китая.

Отметим, что сотрудничество Омского ГАУ и Северо-Западного университета продолжается уже более 10 лет, демонстрируя высокую степень доверия и продуктивности взаимодействия. Университеты активно участвуют в различных международных организациях, таких как Университетский альянс Шелкового пути, Альянс инноваций в области сельскохозяйственного образования и научных исследований Шелкового пути, Молодежный альянс Шелкового пути по технологиям и инновациям. В апреле 2025 года оба университета были приняты в Университет Шанхайской организации сотрудничества (УШОС), что подчеркивает значимость сотрудничества в международном масштабе.