В ресторане «Станция Сады» открыто бронирование новогодних корпоративов!

Ресторан «Станция Сады» открыл бронирование новогодних корпоративов. 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 декабря омичей приглашают провести праздничный вечер в компании коллег и друзей.
Для гостей подготовили насыщенную новогоднюю программу: приветственный бокал игристого, праздничное оформление, подарки, интерактивы, конкурсы и DJ. За настроение вечера будут отвечать ведущие:
18, 19, 25, 26 и 27 декабря – Павел Барлебен.
28, 29 и 30 декабря – Влад Воробьев.
Начало праздничной программы – в 19:00.
Новогодний корпоратив в «Станции Сады» – отличный повод собраться всей командой, отдохнуть от рабочих задач и красиво завершить год!
Бронирование уже открыто. Выбирайте удобную дату и планируйте праздник заранее.
Ресторан «Станция Сады», ул. Маршала Жукова, 21.
Бронирование и подробная информация по тел. +7 (913) 633-77-22.
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