Из старой квартиры – в новую: как омичам сменить жилье без лишних хлопот

https://ядоволен.рф/

Переезд в более просторную квартиру не обязательно должен начинаться с самостоятельной продажи старого жилья, долгого поиска покупателя и последующего подбора нового варианта. Омский девелопер предлагает другой сценарий: использовать стоимость имеющейся квартиры в качестве первоначального взноса за новое жилье.

Для многих семей квартира со временем перестает отвечать привычному образу жизни. Не хватает места для хранения вещей, хочется просторную кухню-гостиную для семейных ужинов или отдельную комнату для ребенка. Но решение о переезде часто откладывается из-за сложностей с продажей недвижимости и организацией сделки.

В компании «Доволен» предлагают помочь с этим процессом. Продажу нынешней квартиры организуют через партнерское агентство, а ее стоимость можно направить на первоначальный взнос за новое жилье. Такой подход позволяет рассматривать покупку квартиры как последовательный процесс, не занимаясь поиском покупателя и нового объекта полностью самостоятельно. Конкретные условия зависят от выбранной квартиры и параметров сделки.

https://ядоволен.рф/

Два проекта – два сценария переезда

У застройщика ЗСК № 1 под брендом «Доволен» есть два жилых проекта в микрорайоне Амур. Они подойдут тем, кто по-разному представляет себе переезд: одним важна возможность самостоятельно обустроить квартиру, другим – получить готовую отделку.

«Квартал 33» расположен по адресу: улица 33-я Северная, 46. Дом уже сдан, жильцы заселяются, поэтому покупателям не нужно ждать окончания строительства. После приобретения квартиры можно самостоятельно продумать интерьер и сделать ремонт в соответствии со своими предпочтениями – например, выбрать скандинавский стиль, лофт или классическое оформление.

«ЯСНО» – вариант для тех, кто хочет сократить время между покупкой и переездом. В проекте предусмотрены квартиры с отделкой от застройщика, а сдача домов запланирована на конец 2026 года. Такой формат позволяет заранее оценить будущие условия проживания и не планировать отдельный масштабный ремонт после получения квартиры.

https://ядоволен.рф/

Что меняется вместе с квартирой

Переезд – это не только новые стены и адрес. Прежде всего, он дает возможность выбрать планировку, которая лучше соответствует потребностям семьи.

В новых квартирах можно подобрать более комфортную площадь, организовать удобные места для хранения вещей и выделить пространство для разных повседневных занятий. Отдельное значение имеет кухня-гостиная: она объединяет приготовление еды, семейные ужины и общение с близкими.

При выборе квартиры стоит учитывать не только количество комнат, но и то, как будет организовано пространство. Для одной семьи приоритетом станет дополнительная спальня, для другой – большая общая зона или возможность обустроить рабочее место. Поэтому важно заранее определить, чего именно не хватает в нынешнем жилье.

Если вы рассматриваете переезд, узнать о доступных квартирах и условиях продажи старого жилья можно в офисе продаж «Доволен». Специалисты расскажут, как устроена схема покупки с использованием стоимости имеющейся квартиры и какие варианты доступны в двух проектах.

Офис продаж «Доволен»

Адрес: Омск, улица Чернышевского, 1/1

Телефон +7 (3812) 63-53-53

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