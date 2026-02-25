Омичи рискуют остаться без дач из-за строительства нового аэропорта

Владельцы СНТ опасаются, что их участки попадут под приаэродромные ограничения или отойдут коммерсантам под гостиницы.

Строительство нового аэропорта Омск-Федоровка, которое не могли завершить десятилетиями, наконец-то переходит из разряда бесконечных долгостроев в стадию реализации. Но пока проектные бюро рисуют красивые рендеры терминала, а чиновники рассуждают о миллиардных инвестициях, на земле живут и трудятся жители окрестных поселков и владельцы участков в СНТ. Для них шум двигателей может стать не звуком прогресса и новыми возможностями, а приговором их собственности, тишине и многолетнему труду.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что город находится в «заложниках» аэропорта Омск-Центральный. По словам главы региона, вынос аэродрома за город нужен для того, чтобы развязать руки строителям – приаэродромная территория аэропорта накладывает ограничения на строительство, реконструкцию и ремонт зданий в огромном радиусе. Почти 40 % территории города находится в кругах различных подзон территории, где «правят» самолеты.

40 лет безудержной стройки

Скептический настрой омичей понять можно: строительство аэропорта началось еще в 1982 году при первом секретаре Омского обкома КПСС Сергее Манякине, то есть 44 года назад. После распада СССР объект превратился в один из самых известных долгостроев региона. Совсем недавно, в июне 2024 года, было подписано концессионное соглашение с компанией «Аэропорты регионов». Соглашение заключено на 49 лет.

Изначально в 2024 году стоимость проекта оценивалась в 42–43 млрд рублей. Однако к концу 2025 года общая стоимость строительства выросла до 64,6 млрд рублей. Только на модернизацию старого водопровода и канализации в районе Федоровки потратят около 2 млрд рублей.

В феврале 2025 года власти объявили о полном сносе зданий недостроенного аэропорта, возведенных в 80-х годах. Это необходимо для подготовки площадки под современный проект. Здания порядком износились, поэтому использовать их под новый терминал было невозможно.

Аэропорт рассчитан на обслуживание 3,5 млн пассажиров в год. Взлетно-посадочная полоса составит 3,2 км, а перрон позволит одновременно размещать до 25 самолетов. Аэрогавань сможет принимать и огромные самолеты, в том числе самый большой моторный самолет, поставленный в серийное производство.

Следующий этап строительства планируют начать уже в этом, 2026 году, а полностью ввести аэропорт в эксплуатацию собираются под конец 2028 года.

Семь кругов ограничений

При строительстве такого масштабного инфраструктурного объекта, как аэропорт Омск-Федоровка, понятие «собственный участок» приобретает новый, юридически сложный смысл. Приаэродромная территория (ПАТ) – это семь кругов строгих ограничений, которые напрямую влияют на жизнь в СНТ и прилегающих к аэродрому поселках.

Режим ограничений усиливается по мере приближения к взлетно-посадочной полосе. Так, в 1-й и 2-й подзоне разрешены только объекты инфраструктуры самого аэропорта, топливозаправочные комплексы и терминалы. Дачникам и жителям близлежащих поселков за высоким забором делать нечего. Однако волноваться не стоит: по всей видимости, все нужные для строительства участки уже изъяли, а прилегающие леса отдали под вырубку.

3-я подзона ограничивает высоту любых строений. Если появится мысль возвести трехэтажный коттедж в Федоровке, чтобы до аэропорта можно было ходить пешком, проект может быть заблокирован. Здание будет мешать траектории взлета или посадки самолетов, и разрешение на строительство от Росавиации получить вряд ли получится.

В 4-й и 5-й подзонах запрещают размещать объекты, создающие помехи для систем навигации, и опасные производства. При вынесении решения о размещении таких зданий учитывается максимальный радиус зон поражения в случаях происшествий техногенного характера на опасных промышленных объектах.

6-я подзона самая коварная для сельской местности. Она запрещает объекты, способствующие скоплению птиц. Под этот пункт могут попасть фермерские хозяйства, свалки и даже определенные виды сельскохозяйственных посадок. Радиус 6-й подзоны – 15 км от контрольной точки аэродрома. В 7-й подзоне устанавливаются ограничения из-за шума и электромагнитного воздействия.

То есть строить дома и заниматься огородничеством на приаэродромной территории можно, но с некоторыми ограничениями. При продаже участка или недвижимости цена актива может значительно снизиться не только из-за ограничений, но и по причине шума и загрязнения. С другой стороны, цена земли недвижимости или участка может и заметно подскочить – предприимчивые омичи найдут применение земле рядом с абсолютно новым международным воздушным хабом, однако и с этим есть проблемы.

Будут страдать, но не уедут

Вокруг строящегося аэропорта находятся поселки Федоровка и Камышловский, а также около десятка различных СНТ.

Сами дачники не особо рады новому аэропорту. Как рассказала омичка Екатерина Кебель, для дачников Омск-Федоровка – будущий источник проблем, в основном из-за шума самолетов. Так, бегущие от городской суеты и ищущие спокойный отдых на собственном участке омичи будут вынуждены слушать гул пролетающих над ними воздушных судов. А плюс в виде доступности аэропорта для дачников роли не играет.

– Конечно неприятно, самолеты будут летать, шуметь. Сюда многие приезжают просто отдохнуть, самолетов, КамАЗов и машин нам и в городе хватает. Лично нам тут аэропорт не нужен, что, по воздуху на огород летать, что ли? – рассказала омичка.

По словам другого омича, Виктора Киреева, в СНТ ездят в основном пожилые люди, для которых новая аэрогавань – только помеха. Продавать свои участки они в ближайшее время не планируют, так как вложили в них слишком много сил и времени, а переделывать их в прибыльный бизнес под размещение туристов рядом с аэропортом они не собираются.

– Куда мы отсюда уедем, это же наша земля, мы на ней лет 20 уже, если не больше. А открывать тут что-то вряд ли кто-то будет. Тут дома-то на дачах не у всех есть, а денег на строительство гостиниц и отелей тем более. Только если кто-то участки свои продаст, тут что-то возведут. Ну или заберут дачи под строительство, – волнуется пенсионер.

Отметим, что участки собеседников «Омск-Информа» находятся на удалении 3 км от аэропорта – в СНТ «Муравушка» – что попадает в действие 6-й и 7-й подзоны. То есть строительству и ведению хозяйства, кроме массового разведения летных птиц, никто не препятствует. Помимо этого, участки дачников, существующие и начатые строения отбирать законных оснований нет.

Однако омичи не верят в успешную достройку аэропорта, поэтому о таких вопросах пока не задумываются.

Неудобное соседство

Такими темпами, с поддержкой федеральной казны, скепсис дачников не оправдается: сейчас рабочие подготавливают площадку и собираются приступить к первому этапу строительства. Пока никаких опасений по поводу переноса сроков сдачи в эксплуатацию новой воздушной гавани не возникает.

Получается, что строительство нового аэропорта под Омском хоть и накладывает некоторые ограничения, идея разместить воздушный хаб посреди десятков СНТ не кажется опасной даже дачникам. По крайней мере, пока идет строительство и огородники не слышат гула турбин, их это не беспокоит. Единственное опасение возникает из-за перспективы строительства на этих территориях гостиниц.

Проблемой могут стать лишь трудности с размещением высотных зданий рядом с аэропортом, однако пока Омск, по всей видимости, не собираются расширять до окрестностей Федоровки. В ближайшие годы город будет расти в другую сторону, а дачников и жителей поселков оставят в покое. Если соседство с «оркестром» летающих в различных направлениях самолетов можно назвать спокойствием.