·Общество

Новый аэропорт Омск-Федоровка готовят под мегасамолеты

Аэрогавань сможет принимать самые большие моторные самолеты.

Вчера, 18 ноября, на выставке «Транспортная неделя» в Москве демонстрировался макет будущего международного аэропорта Омск-Федоровка. Представитель стенда сообщил, что аэропорт строится с учетом способности принимать самолеты класса Boeing 777-300ER, что позволит расширить пассажиропоток и улучшить транспортную доступность региона.

– Аэропорт станет международным, потому что расчет полосы делается на тип самолета Boeing 777−300ER. Это самый большой моторный самолет, который есть на сегодняшний день. То есть благодаря реализации проекта омичи смогут летать по международным направлениям, – рассказал представитель стенда порталу MSK1.

Напомним, общая стоимость строительства аэрогавани оценивается уже в 64,6 млрд рублей, а сдачу объекта планируют осуществить в 2028 году.

