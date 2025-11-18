Хоценко: Омская область представляет свои проекты на «Транспортной неделе-2025»

Регион презентует ключевые инфраструктурные инициативы, включая строительство Северного обхода Омска и нового аэропорта Омск-Федоровка.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Омской области

На выставке и форуме «Транспорт России» представители федеральных и региональных органов власти, а также руководители крупнейших предприятий транспортного сектора, машиностроения и инфраструктуры обсуждают текущие задачи и перспективы развития отрасли. Омская область подготовила отдельный стенд, посвященный масштабным транспортным преобразованиям, которые определяют будущее региона.

По словам губернатора Омской области Виталия Хоценко, экспозиция дает участникам площадки возможность подробно познакомиться с наиболее значимыми проектами.

– Участники форума на нашем стенде смогут подробно узнать о масштабных проектах, которые мы реализуем благодаря поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина, – строительстве Северного обхода города Омска и возведении нового аэропорта Омск-Федоровка, – подчеркнул Хоценко.

По поручению губернатора делегацию Омской области возглавляет заместитель председателя правительства Динар Курманов. Экспозиция региона вызывает интерес участников благодаря масштабности представленных инициатив и их значению для развития всей транспортной системы.

Проекты, вынесенные на обсуждение, должны значительно изменить транспортную карту Омской области. Новый аэропорт Омск-Федоровка станет мощным драйвером развития пассажирских перевозок и создаст дополнительные возможности для делового, логистического и туристического обмена. На площадке будущего аэропорта завершается демонтаж устаревших объектов – на их месте построят современную воздушную гавань, архитектурный облик которой ранее выбрали жители региона в ходе открытого голосования.

Материалы, представленные Омской областью на «Транспортной неделе-2025», демонстрируют долгосрочную стратегию развития транспортной отрасли и подтверждают роль региона как одного из перспективных участников федеральных инфраструктурных инициатив.