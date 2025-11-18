Старую инфраструктуру аэропорта Омск-Федоровка восстановят за 2 миллиарда

Сдачу объекта планируют осуществить в 2028 году.

omskinform.ru

В ближайшие два года Омская область планирует потратить на модернизацию устаревших объектов аэропорта Омск-Федоровка почти 2 млрд рублей. Работы коснутся инженерных сетей, водопровода, канализации и трансформаторной подстанции.

В 2026 году за счет инфраструктурных бюджетных кредитов начнут создавать инженерные сети нового аэропортового комплекса.

На прокладку газопровода было заложено 34,5 млн рублей. Реконструкция недостроенного водопровода обойдется в 345,9 млн рублей, модернизация сбросного канализационного коллектора – в 1 млрд рублей, а восстановление трансформаторной подстанции потребует еще 500 млн рублей.

В 2027 году на продолжение работ над газопроводом, водопроводом, канализацией и трансформаторной подстанцией в проекте бюджета заложено также почти 2 млрд рублей.

Напомним, что в начале ноября губернатор Омской области Виталий Хоценко осмотрел участок, подготовленный для строительства нового аэропорта. Общая стоимость строительства оценивается уже в 64,6 млрд рублей, а сдачу объекта планируют осуществить в 2028 году.