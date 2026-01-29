Омск расширяется: село на окраине превращают в «город» за 100 млрд

За 5 лет здесь планируется построить 37 многоэтажек.

Фото создано при помощи ИИ

Село Троицкое в ближайшем пригороде Омска планируют застроить многоэтажками. Подробностями массовой застройки с «Омск-информом» поделились в пресс-службе администрации Омского района.

До 2030 года на территории Троицкого сельского поселения собираются построить 37 многоквартирных домов. 15 из них возведут в микрорайоне Ясная Поляна, который сейчас насчитывает 22 пятиэтажки в самом жилом массиве и еще 4 в расположенном неподалеку квартале «Лазаревском».

Новые многоэтажки рассчитаны на 135,5 тыс. кв. метров жилплощади. Для строительства будут привлечены инвестиции в размере 4,3 млрд рублей. Начать реализацию масштабного проекта планируют в этом году, а закончить в 2030-м. Застройщиком выступит дочерняя структура тюменского девелопера «Творчество» – ООО «СЗ «Творчество на Ясной Поляне».

Фото: vk.com/tvorchestvo_space

Напомним, что сам микрорайон Ясная Поляна начали строить еще в 2007 году, однако некоторые дома так и не успели завершить – застройщик в лице ООО «РоКас» под руководством бывшего депутата омского Заксобрания Хабулды Шушубаева обанкротился и оставил дольщиков без квартир. Недострои до сих пор стоят на окраине микрорайона.

Фото: yandex.ru/maps

Другие 25 домов возведут в самом селе Троицком. На их строительство направят в два раза больше средств, чем на Ясную Поляну, – 8,4 млрд рублей. Согласно информации администрации Омского района, реализация проекта началась в прошлом году. Сдать дома в эксплуатацию планируется в том же, 2030-м году.

Еще два дома возведет застройщик «Омск Второй». Общая жилплощадь новых домов должна составить 13,7 тыс. кв. м. Эти объекты также появятся на территории села Троицкого, вне микрорайона Ясная Поляна.

По данным администрации района, сейчас в Троицком проживает больше 9 тыс. человек. Всего до 2030 года запланирована реализация шести проектов, для которых собираются привлечь 99,1 млрд рублей инвестиций.