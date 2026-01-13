«Омск находится в заложниках аэропорта»: Хоценко объяснил, зачем строят Федоровку

По словам главы региона, действующий аэропорт ограничивает развитие почти 40 % территории города.

omskinform.ru

Губернатор Омской области Виталий Хоценко на сегодняшней пресс-конференции подробно рассказал о ходе реализации проекта по строительству международного аэропорта Омск-Федоровка и объяснил, почему его перенос за черту города является важным для развития Омска.

– Решение по Федоровке, мне кажется, абсолютно верное, потому что сегодня, например, у нас действует седьмая подзона, которая на территории практически 40 % города запрещает нам строить, ремонтировать и реконструировать. То есть, по большому счету, город в заложниках у действующего аэропортового комплекса. И он будет в заложниках, пока мы аэропорт не выведем за город, – заявил глава региона.

Хоценко подчеркнул, что проект нового аэропорта сложный и уникальный для России: ранее из подобных объектов с нуля были построены только 3-4 аэропорта. Проектно-сметная документация на аэродром и терминальный комплекс уже подготовлена и находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе. Планируется, что весной будет получено заключение, после чего начнется строительство инфраструктуры, а затем терминальной части нового аэропорта. Площадь терминала составит почти 40 тыс. квадратных метров.

– Задача в этом году полноценно войти в стройку, начать с аэродромной части. Дальше параллельно перейти на терминальную часть. Концессионер аэропорта регионов – это крупнейшая компания, серьезный партнер. Это та компания, которая, по сути, единственная построила с нуля аэропорты. И мы решили пойти с ними. Президент нас поддержал, мы заключили прямую концессию. Правительство страны нас поддержало, поэтому будем строить, – добавил губернатор.

На данный момент с территории аэропорта Омск-Федоровка демонтировали уже 75 объектов, производится вывоз строительного мусора. Помимо этого, ведется строительство необходимой инфраструктуры – подстанций, газо- и водоснабжения, сетей связи.

Губернатор уточнил, что цель – завершить строительство нового аэропорта к концу 2028 года, синхронизировав сроки с инвестором и федеральными обязательствами.