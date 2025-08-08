Омск-Информ
·Общество

Ранее их использовали для сельского хозяйства.
Для строительства аэропорта Омск-Федоровка чиновники планируют изъять два участка земли сельскохозяйственного назначения в Омском районе. 
Как сообщается в распоряжении министерства транспорта и дорожного хозяйства Омской области, их общая площадь достигает 65 тыс. кв. м.
Напомним, в июне 2024 года холдинг «Аэропорты Регионов» заключил с омским правительством концессионное соглашение на строительство аэропорта Омск-Федоровка. Срок действия соглашения составляет 49 лет. Общая стоимость проекта оценивается в 51 млрд рублей. В аэропорту в том числе появится бомбоубежище.
Первый полет из аэропорта Омск-Федоровка уже запланировали на 25 декабря 2028 года. К 2048 году ожидается, что аэропорт посетят 4,5 млн человек.
Андрей Андреев
