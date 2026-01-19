Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Буше раскрыл, какую роль сыграл Рише в победе «Авангарда» над «Трактором»

Тренер отметил, что челябинцы остаются опасным соперником.

После победы над «Трактором» главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что приход Рафаэля Рише не сделал челябинцев менее опасными соперниками. По его словам, «Трактор» остается серьезной угрозой для любого клуба, и сбрасывать соперника со счетов нельзя в принципе.

- «Трактор» опасен для всех команд в любом матче. Рад, что Рафаэль к нам присоединился. Это высокопрофессиональный специалист как в плане хоккейных, так и человеческих качеств. Мы рассматриваем любую возможность усилиться. Это философия нашей организации. Руководство каждый раз интересуется, что мы можем сделать, чтобы стать сильнее, - заявил Буше.

Напомним, что экс-тренер челябинского «Трактора» Рафаэль Рише пополнил штаб «Авангарда» 11 декабря. С ним подписан контракт до 2027 года. Изначально предполагалось, что Рише не будет работать на тренерском мостике - он должен был помогать всей тренерской вертикали.

Однако из-за травмы Александра Свитова канадский специалист сейчас работает именно с «Авангардом». Останется ли он на мостике или вернется к изначальной роли, пока неизвестно - это решит главный тренер Ги Буше, когда Свитов вернется в строй.

·Спорт

Буше раскрыл, какую роль сыграл Рише в победе «Авангарда» над «Трактором»

Тренер отметил, что челябинцы остаются опасным соперником.

После победы над «Трактором» главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что приход Рафаэля Рише не сделал челябинцев менее опасными соперниками. По его словам, «Трактор» остается серьезной угрозой для любого клуба, и сбрасывать соперника со счетов нельзя в принципе.

- «Трактор» опасен для всех команд в любом матче. Рад, что Рафаэль к нам присоединился. Это высокопрофессиональный специалист как в плане хоккейных, так и человеческих качеств. Мы рассматриваем любую возможность усилиться. Это философия нашей организации. Руководство каждый раз интересуется, что мы можем сделать, чтобы стать сильнее, - заявил Буше.

Напомним, что экс-тренер челябинского «Трактора» Рафаэль Рише пополнил штаб «Авангарда» 11 декабря. С ним подписан контракт до 2027 года. Изначально предполагалось, что Рише не будет работать на тренерском мостике - он должен был помогать всей тренерской вертикали.

Однако из-за травмы Александра Свитова канадский специалист сейчас работает именно с «Авангардом». Останется ли он на мостике или вернется к изначальной роли, пока неизвестно - это решит главный тренер Ги Буше, когда Свитов вернется в строй.