Буше раскрыл, какую роль сыграл Рише в победе «Авангарда» над «Трактором»

Тренер отметил, что челябинцы остаются опасным соперником.

Фото: hawk.ru

После победы над «Трактором» главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что приход Рафаэля Рише не сделал челябинцев менее опасными соперниками. По его словам, «Трактор» остается серьезной угрозой для любого клуба, и сбрасывать соперника со счетов нельзя в принципе.

- «Трактор» опасен для всех команд в любом матче. Рад, что Рафаэль к нам присоединился. Это высокопрофессиональный специалист как в плане хоккейных, так и человеческих качеств. Мы рассматриваем любую возможность усилиться. Это философия нашей организации. Руководство каждый раз интересуется, что мы можем сделать, чтобы стать сильнее, - заявил Буше.

Напомним, что экс-тренер челябинского «Трактора» Рафаэль Рише пополнил штаб «Авангарда» 11 декабря. С ним подписан контракт до 2027 года. Изначально предполагалось, что Рише не будет работать на тренерском мостике - он должен был помогать всей тренерской вертикали.