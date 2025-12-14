Омск-Информ
·Спорт

Свитов внезапно выбыл из тренерского штаба «Авангарда»

Специалисту клуба предстоит операция.

Тренер «Авангарда» Александр Свитов получил травму. Как сообщает пресс-служба омского клуба, из-за этого он пропустит ближайшие матчи.

– После полученной травмы тренеру «Авангарда» предстоит операция. Ориентировочный срок восстановления – середина января, – отметили в клубе.

Других подробностей о состоянии здоровья специалиста не приводится.

Ранее сообщалось, что Свитова заменит канадец Рафаэль Рише, недавно вошедший в тренерский штаб «Авангарда».

