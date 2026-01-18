В «Авангарде» назвали сроки возвращения Свитова

Тренер приступит к работе в конце месяца.

Фото: hawk.ru

Появилась конкретика с возвращением тренера «Авангарда» Александра Свитова. Как рассказал генеральный менеджер омского клуба Алексей Сопин, появления наставника ждут к концу месяца.

– Александра Николаевича ждем в конце месяца, а по поводу его роли это будет решение Ги Буше. Думаю, в ближайшее время обсудим этот вопрос, – сказал Сопин в интервью «Чемпионату».

О травме Александра Свитова стало известно в середине декабря. Точный диагноз не назывался, но уточнялось, что ассистенту потребуется операция. И месяц на восстановление.

Его заменил канадский тренер Рафаэль Рише. Со специалистом заключили контракт до 2027 года. Главный тренер Ги Буше подчеркивал, что это временная замена.

Александр Свитов является бывшим хоккеистом «Авангарда», чемпионом мира 2012 года. В тренерском штабе клуба с 2022 года.