Новый тренер «Авангарда» Рише заменит травмированного Свитова

Тренер-ассистент выбыл из строя на месяц.

Фото: hawk.ru

Канадец Рафаэль Рише, недавно вошедший в тренерский штаб «Авангарда», заменит тренера-ассистента Александра Свитова, выбывшего из строя из-за травмы. Такую информацию озвучил хоккейный обозреватель Дмитрий Ерыкалов в своем телеграм-канале.

Ерыкалов уточнил, что Свитов будет отсутствовать месяц, ему потребуется операция. Однако после восстановления тренер вернется в команду. Его слова подтвердил журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко. Точный диагноз Свитова не называется.

– Тренер Александр Свитов выбыл из строя почти на месяц, так что не думайте, что его заменил Рише. Свитов вернется. Что с Александром? Реальные проблемы со здоровьем. Нет смысла писать диагноз, – сообщил Шевченко.

Напомним, что «Авангард» заключил контракт с Рафаэлем Рише до 2027 года. Генеральный менеджер клуба Алексей Сопин сообщил, что одним из ключевых моментов его приглашения стала личная заинтересованность главного тренера Ги Буше.

Позже выяснилось, что Рише знаком с еще одним канадцем в штабе клуба. С главным тренером «Омских Крыльев» Луи Робитайлом Рафаэль работал три года. Однако, несмотря на регулярное общение наставников, Рише не рассказал Робитайлу о своем новом месте работы, решив сделать для него сюрприз.