У нового тренера «Авангарда» оказалось неожиданно много друзей в Омске

ФОТО: hawk.ru

Сегодня, 11 декабря, стало известно о прибытии в Омск нового тренера «Авангарда» Рафаэля Рише. Как оказалось, он знаком не только с главным тренером омской команды Ги Буше, но и с другими канадцами в штабе клуба.

Как рассказал сам Рише в видео «Авангарда», он рад поработать с Ги Буше и Дэйвом Барром. Помимо этого, он знаком и с главным тренером фарм-клуба «Омские крылья» Луи Робитайлом – канадцы работали вместе три года. Однако, несмотря на регулярное общение наставников, Рише не рассказал Робитайлу о своем новом месте работы.

– Здесь работает Ги Буше, Дайв Барр, и я знаком с Луи Робитайлом, который является главным тренером команды ВХЛ. Мы три года работали вместе. Мы общались, на другие темы говорили, но именно о том, что я перехожу в Омск, я ему не стал сообщать, – рассказал Рише.

Также экс-тренер «Трактора» назвал «Авангард» высококлассным клубом. Напомним, что Рише подписал контракт с «ястребами» до 2027 года.

31-летний Рише вошел в тренерский штаб «Трактора» в 2024 году. До этого он трудился в юниорских канадских лигах. В середине ноября, после ухода Бенуа Гру, Рише стал в «Тракторе» исполняющим обязанности главного тренера, однако после серии поражений руководство челябинцев решило расторгнуть контракт с наставником.