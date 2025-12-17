Буше раскрыл реальную задачу нового тренера Рише в «Авангарде»

Специалист не будет находиться на тренерском мостике.

Hawk.ru

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о роли нового тренера омской команды Рафаэля Рише. В последнем матче против новосибирской «Сибири» специалист появился на тренерском мостике. Наставник подтвердил, что специалист временно заменяет Александра Свитова, который получил травму и в ближайшее время перенесет операцию. Однако у него будет совсем другая роль.

– Когда Александр вернется, Рише будет находиться наверху, под сводами арены. Будет наблюдать сверху, для того чтобы помогать нам по всем направлениям, проводить подготовку к матчам. Он будет помогать и команде ВХЛ. Это еще один специалист, который будет приносить пользу всей вертикали. Он очень грамотный, у него глубокие знания игры, – цитирует Буше «Чемпионат».

Напомним, что 11 декабря «Авангард» официально подписал контракт с бывшим тренером «Трактора» Рафаэлем Рише. По информации клуба, соглашение рассчитано до 2027 года.