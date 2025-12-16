Стало известно, зачем «Авангард» взял еще одного канадского тренера

Приглашение Рафаэля Рише должно прибавить «Авангарду» свежих идей – в «Тракторе» он считался мозговым центром.

Фото: hctraktor.org

Канадский специалист Рафаэль Рише, недавно вошедший в тренерский штаб «Авангарда», будет отвечать за игру нападающих и большинство, сообщает «Спорт-Экспресс». По данным издания, его приглашение должно разгрузить главного тренера «ястребов» Ги Буше и добавить тренерскому штабу свежих идей. В челябинском «Тракторе», где прежде работал 31-летний канадец, он считался мозговым центром.

– Рише раньше тренировал только на юниорском уровне на родине. Отсутствие большого опыта не помешало ему освоиться в «Тракторе». Челябинцы дошли до финала, а Рише считался мозговым центром команды. Он быстро нашел контакт с игроками, многие из которых – его ровесники. Этот ход на рынке должен сделать «Авангард» сильнее, добавив штабу свежих идей, – пишет издание. – Буше привлек еще одного сильного помощника. Рафаэль займется большинством и нападением, разгрузив самого Ги.

Отмечается, что «ястребы», имея классный подбор нападающих, играют однотипно: ставка на давление, вертикальный хоккей и порядок в обороне. Приход же Рише поможет форвардам почувствовать больше свободы в атаке.

– Стоит вспомнить серебряный «Трактор»: эта команда выигрывала благодаря доминированию в нападении, контролю шайбы, мелкому пасу и большому объему катания, – говорится в обзоре «СЭ».

В минувшее межсезонье у Рафаэля Рише, который за короткое время заработал хорошую репутацию в КХЛ, был ряд интересных предложений, что многое говорит о молодом специалисте. Сделает ли его приглашение «Авангард» сильнее, покажет плей-офф – омичи нацеливаются исключительно на Кубок Гагарина.