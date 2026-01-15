Мартини и машины: в омском министерстве экстравагантно брали взятки

По данным омских следователей, процесс получения финансовых «подарков» был поставлен на поток.

Фото: UniversusGPT

Омским силовикам удалось раскрыть «дело чиновников минтруда», в том числе благодаря обнародованию переписки в мессенджерах. В ведомстве порой выбирали экстравагантные способы получения взяток. Эксклюзивные детали рассказал заместитель председателя СУ СК по Омской области Михаил Зайцев.

В ноябре прошлого года Любинский районный суд Омской области вынес приговор бывшему заместителю председателя правительства и экс-министру труда и социального развития региона Владимиру Куприянову. Его признали виновным в получении взяток и дали 7 лет строгого режима. Министра сдал директор Марьяновского дома-интерната Валерий Башуров, который с 2018 по 2023 год носил ему «подарки» в обмен на покровительство.

Причем мзду бывший глава минтруда брал деньгами, саквояжами и даже спорткомплексом на приусадебном участке тещи Куприянова в Любино.

Как выяснилось, Башуров, который давал взятки Куприянову, сам тоже их получал, но уже от предпринимателей, которые хотели заниматься поставками товаров для интерната или строительными работами. Он получил шесть лет колонии строгого режима.

Как рассказал Михаил Зайцев, доказательную базу следователи собрали, раскрыв данные мессенджеров.

– В сборе доказательств помогли в том числе и мессенджеры. При этом у самого Куприянова была хорошая репутация. Такое, к сожалению, бывает часто. Распознать преступника заранее почти невозможно, – подчеркнул замглавы регионального следкома.

Взятки в минтруде были поставлены на поток. Это видели подчиненные Куприянова и фактически делали то же самое. Так, в завершающей стадии находятся следственные действия в отношении руководителя департамента финансово-экономического обеспечения минтруда Надежды Крапивы. По данным следствия, чиновница, в отличие от своего руководителя, брала взятки деньгами.

– Были проведены оперативные мероприятия: зафиксировано, как ей передают взятку от подведомственных учреждений за общее покровительство по оплате ремонтов или субсидий. Давали не саквояжами, как в случае с Куприяновым, а деньгами, – пояснил Михаил Зайцев.

При этом денежные подношения креативно маскировали под невинные коробки со спиртным или шоколадки.

– Прятали в коробках с алкогольными напитками и в шоколадках. Да и просто в конвертах. Выдавали подельников их сообщения в мессенджерах: «Ты мартини получила? Никому не передаривай. Там сюрприз». Обвиняемая открывала, а там деньги. Кстати, в мартини была самая маленькая взятка, – отметил замглавы омского следкома.

Общая сумма таких подарков достигла полумиллиона рублей.

– Расследование дела завершается, – добавил Зайцев.

Что касается бывшего первого заместителя Владимира Куприянова Сергея Добрых, то его уголовное дело было квалифицировано по статье 286 УК РФ «Превышение полномочий». Хотя следователи долгое время сомневались, как расценивать передачу Добрых служебного автомобиля Haval главой Омского дома-интерната Владимира Метлицкого. Прежнюю служебную машину чиновник разбил в аварии в феврале 2024 года.

– Уголовное дело рассматривается, следствием Добрых было предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ «Превышение полномочий», – рассказал заместитель председателя СУ СК по Омской области.

Санкция этой статьи предполагает штраф. Так что Добрых, судя по всему, может отделаться легким испугом.