·Происшествия

Экс-директору интерната в Омской области смягчили приговор за взятки

Срок заключения остался прежним, но запрет на определенную деятельность продлится меньше.

Омский областной суд смягчил приговор бывшему директору Марьяновского дома-интерната Валерию Башурову, обвинявшемуся в получении взяток.

Суд оставил без изменения основное наказание (6 лет в колонии строгого режима), однако сократил дополнительное наказание для подсудимого.

– Дополнительное наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью снижено на 6 месяцев, – сообщили в пресс-службе омских судов.

Напомним, Башурова признали виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. С января 2020 по август 2023 года он получил 3,6 млн рублей от предпринимателя за заключение договоров на строительство и поставку товаров. В итоге интернат заключил 110 договоров на 97,5 млн рублей.

Приговор вступил в законную силу. Кроме заключения в колонии строгого режима, экс-директору придется заплатить штраф в размере 7,2 млн рублей. А запрет на занятие определенной деятельностью продлится 5 лет.

