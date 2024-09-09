200 тысяч рублей – это лишь один из эпизодов получения взятки Надеждой Крапивой. По решению суда чиновница арестована.

Управление ФСБ по Омской области обнародовало подробности уголовного дела в отношении чиновницы регионального Минтруда Надежды Крапивы. Она обвиняется в получении взятки в крупном размере.

Как сообщалось ранее, руководитель департамента финансово-экономического обеспечения министерства труда и социального развития Омской области получила 200 тыс. рублей от директора Драгунского психоневрологического интерната Ирины Горлановой за общее покровительство по выполнению государственного задания на предоставление социального обслуживания в стационарной форме.

– По имеющимся материалам, между руководителем департамента и директорами нескольких домов-интернатов достигнута договоренность о незаконном денежном вознаграждении за общее покровительство по обеспечению проживанием и оказанию социальных, а также медицинских услуг пожилым людям и инвалидам. Задокументирован один из эпизодов получения взятки должностным лицом в размере 200 тысяч рублей от директора одного из домов-интернатов за помощь при получении субсидии на социальное обслуживание граждан пожилого возраста, а также инвалидов старше 18 лет, страдающих психическими заболеваниями, – сообщили в пресс-службе УФСБ.

Крапиве вменяют совершение преступления по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), Горлановой – ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Сейчас ведутся следственные действия. По решению Кировского райсуда Омска чиновница ближайшие 2 месяца проведет в СИЗО, ее сообщница – под домашним арестом.