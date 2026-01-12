Новый год в проруби, «подскочившее» ЖКХ и ремонт Телемоста: что произошло в Омске за праздники

Изменения коснулись в основном цен. Но случились и значимые городские события.

С нового года принято начинать новую жизнь, давать клятвы и ждать изменений. И наступление 2026-го не стало исключением. Омичи надеялись, отмечали и отдыхали. За это время произошло много чего любопытного.

«Омск-информ» решил восполнить этот пробел для тех, кто закружился в праздничном водовороте и забыл обо всем. Спойлер-изменения в основном касаются приземленных вещей: всеми обсуждаемых цен, пенсий и «минималки». Впрочем, и городские события тоже имелись.

Не только культурная, но и романтическая

Самой экстремальной оказалась встреча Нового года у клуба закаливания и зимнего плавания «Моржи». 31 декабря они пробежали 5 км от Телецентра до памятника марафонцу, а 1 января ныряли в прорубь.

Омск стал культурной столицей, все каникулы омичам доказывали это на пешеходном «Зимнем Любинском». Откатали в эти дни новые форматы, впервые был смонтирован уличный сценический комплекс, что значительно расширило событийную программу.

Центр города в этом году богато украшен, специально создает особую атмосферу, что кое-кого толкнуло на романтический поступок. Возле Омской крепости молодой человек по имени Сергей сделал предложение руки и сердца Ирине в праздничных локациях.

Ремонт моста переместили на другую сторону

За эти дни одно из главных и ожидаемых событий касается моста у Телецентра. Пока все отдыхали, праздновали и всячески радовались празднику, с 8 января движение по сооружению стало работать по новой схеме. Транспорт пустили по другой стороне моста. Теперь Омск стал чуть ближе к его открытию после капремонта.

Режим дорожного движения осуществляется по уже установленному графику, пешеходам передвигаться запрещено полностью. Специальные сетки-ограждения и предупреждающие знаки установлены. Как сообщил мэр города Сергей Шелест, сотрудники подрядной организации трудились все эти дни, исключая 1 января.

Пенсии выросли, налоги тоже

Хорошая новость пришла применительно к слову «повышение». С нового года пенсии проиндексированы на 7,6 %. Касается это страховой пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца.

Другое позитивное событие – с 1 января 2026 года в России повысили МРОТ до 27 093 рублей. Речь идет о работниках, зарплата которых привязана к минимальному уровню этого показателя. Повлияет увеличение минимального размера оплаты труда и на социальные выплаты – пособия по беременности, родам и по уходу за ребенком, а также на больничные, поскольку их рассчитывают на основе МРОТ.

Впрочем, вместе с пенсиями и МРОТ выросли налоги и акцизы. В частности, произошел пересмотр ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 %, но с сохранением льготной ставки 10 % для всех социально значимых товаров. К ним относят продукты питания, лекарства и т. п.

Выросли ставки акцизов на алкоголь, табак, топливо и автомобили. Кое-что уже изрядно расстроило омичей. Так, цена на спиртное крепче 18 градусов выросла с 740 до 824 рублей, на вина – с 113 до 148 рублей, на игристые вина – с 125 до 160 рублей за 1 литр. Покурить теперь тоже стало дороже, минимальная цена пачки выросла со 135 до 153 рублей.

Проезд подорожал, а качества пока нет

Еще одно чувствительное повышение. С 1 января 2026 года в Омске на 5 % изменена стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте. Сейчас при расчете безналом стоимость одной поездки составляет 40 рублей вместо прежних 38. Наличкой придется заплатить 47 рублей вместо прежних 45. Омичам объясняли, почему так сделали. Но легче от этого не стало. Да и качество транспортного обслуживания осталось прежним.

Накануне новогодних праздников на автовокзале отменили свыше полсотни рейсов из-за снижения пассажиропотока. Внушительный список заставил понервничать омичей, собирающихся провести эти дни в деревне. Вплоть до 11 января в некоторых случаях действовал принятый график.

– Изменения в обслуживании перевозчиками регулярных маршрутов в предпраздничные и праздничные дни Нового года приняты на основании обращений, поступивших от перевозчиков, – пояснили на автовокзале.

С 1 января увеличился ценник на некоторых междугородних маршрутах, так тоже захотел перевозчик.

При этом состояние подвижного состава у некоторых из них весьма плачевно. В том числе и у муниципальных перевозчиков. Пассажиры сообщали в соцсетях об окне в автобусе № 67, заклеенном целлофаном и скотчем.

Совсем вопиющий случай произошел 9 января с автобусом № 318, который следовал по маршруту Омск – Черниговка. У него на ходу оторвалось колесо. Он отправляется от железнодорожного вокзала, затем через деревню Ракитинку Омского района идет в села Кормиловского района. Перевозчику грозит уголовная ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Инцидентом заинтересовался глава следкома Александр Бастрыкин.

ЖКХ и связь не отстают

С 1 января 2026 года повысилась стоимость коммунальных услуг на 1,7 %. Для россиян это непривычный срок, когда тарифы идут в рост. Обычно это была летняя история. В этом году услуги ЖКХ станут дороже еще и осенью. Комментировал ситуацию председатель РЭК Омской области Дмитрий Русских.

Помимо ресурсоснабжения, увеличилась плата за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов. Оплачиваются эти услуги управляющим организациям, устанавливаются с участием жильцов. Варьируются от 19 до 88 рублей за «квадрат». В среднем цены подняли на 40–50 рублей.

Мобильные операторы не отстают, об изменении стоимости тарифов и услуг сообщают в СМС или личных кабинетах.

– Мы хотим честно предупредить вас об этом, чтобы вы успели пополнить баланс, – сообщает один из операторов.

При этом интернета в некоторых районах города нет вообще, в некоторых его замедляют. Впрочем, за это операторы ответственности не несут.

В связи с этими изменениями редакция рекомендует горожанам не терять бдительность даже в праздники и следить за последними новостями.