МРОТ растет – растут и цены: что подорожает в 2026 году

Каждый новый год в России традиционно увеличиваются цены.

Начало 2026 года для омичей и всех россиян сопровождается не только новыми мечтами и желаниями, но и целым набором перемен в законодательстве, которые затронут буквально всех. «Омск-информ» собрал самую важную информацию о нововведениях, которые ждут страну и Омск в ближайший год.

Растут зарплаты и налоги

С 1 января 2026 года в России повышается МРОТ. «Нижняя планка» зарплат установится на уровне 27 093 рублей. Этот шаг увеличит зарплату примерно у 4,6 млн работников по всей стране, включая Омск. Новый МРОТ составляет 48 % от медианной зарплаты 2024 года, составляющей 56 443 рубля, согласно данным Росстата.

Прожиточный минимум в Омске увеличивается до 16 477 рублей, что на 1049 рублей больше прошлогоднего показателя. Средний рост величины прожиточного минимума составил 6,8 %. Для трудоспособного населения минимум теперь составляет 17 960 рублей (повышение на 1144 рубля), для пенсионеров – 14 170 рублей (повышение на 902 рубля), а для детей – 15 983 рубля (повышение на 1018 рублей).

Также с 1 января 2026 года НДС в России возрастает с 20 до 22 %. Льготная ставка в 10 % останется для социально значимых товаров. Отметим, что увеличение НДС не приведет к дополнительным доходам областного бюджета, так как налог уходит в федеральный бюджет.

Покусились на «святое»

Сигареты и другие табачные изделия претерпят изменения минимальной цены. С нового года сигареты и папиросы должны стоить не менее 153 рублей за пачку. До 31 марта их можно продавать по старой цене 135 рублей, если максимальный ценовой потолок на упаковке был ниже 153 рублей и произведены они были до конца 2025 года.

С 1 марта 2026 года появятся отдельные минимальные цены на сигары, кальянный табак и другие виды табачной продукции. В среднем минимальная цена на подобные товары вырастет на 10–15 %.

Алкогольная сфера также подвергается изменениям. Лицензия на оптовые закупки, хранение и поставку алкоголя теперь стоит 1,5 млн рублей, столько же будет стоить и переоформление лицензии при открытии новых точек. До этого лицензия стоила 800 тыс. рублей.

Напомним, что с осени 2025 года правила лицензирования розницы уже изменились: владельцы магазинов платят не единую госпошлину, а отдельную лицензию за каждую торговую точку, где продается алкоголь.

Немалый сюрприз, помимо «табачек» и «наливаек», ждет и малый бизнес: законодательно прописано постепенное снижение порога выручки, после превышения которого предприниматели с упрощенной системой налогообложения вынуждены будут платить НДС. С 2026 года этот порог составит 20 млн рублей, с 2027 года – 15 млн, а с 2028 года – 10 млн рублей.

До этого года предприниматели на «упрощенке» обязаны были уплачивать НДС, если их выручка составила 60 млн рублей в год. То есть большая доля малого бизнеса обязана будет уплачивать НДС, что, вероятно, скажется на стоимости товаров и услуг, а расходы лягут на плечи потребителей. Часть предпринимателей начнет уплачивать налог уже с этого года, поэтому изменения могут быть заметны уже сейчас.

Родное стоит дороже

Пассажиры такси с марта 2026 года также почувствуют изменения: в региональные реестры такси будут вносить только автомобили, отвечающие требованиям локализации производства.

Автовладельцев обяжут указывать в уведомлении о включении информации в региональный реестр год выпуска ТС и сумму баллов за выполнение в РФ технологических операций при производстве.

То есть омичей «пересадят» на отечественные авто, а непрошедшие по баллам машины с сотнями тысяч километров пробега окажутся в продаже, и рынок заполнится уже порядком «уставшими» транспортными средствами.

Выросла и стоимость поездок на автобусе, троллейбусе и трамвае: с начала 2026 года проезд в общественном транспорте Омска поднялся на 5 %, что эквивалентно 2 рублям независимо от формы оплаты.

В 2027 и 2028 годах стоимость проезда также будет расти на 5 % ежегодно, или на 2 рубля. Получается, к 2029 году поездка будет обходиться в 44 рубля при оплате картой и 51 рубль при оплате наличными. Повышение цены на электронные проездные также распланировали на три года вперед.