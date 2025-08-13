Торговцы спиртным наверняка переложат дополнительные расходы на плечи покупателей.

В России меняются правила розничной продажи алкоголя. С 2 сентября магазины будут платить не единую госпошлину, как раньше, а за каждую торговую точку или заведение общепита, в котором продается спиртное. Притом магазин в городе будет «стоить» столько же, сколько и старая «общая» лицензия.

До сентября магазины платили 65 тыс. рублей в год, вне зависимости от количества точек. Теперь же владельцы торговых точек будут платить по 20 тысяч в год за каждый объект в сельских населенных пунктах, за городские магазины придется отдать в 3 раза больше – 65 тыс. рублей.

Если для владельцев одиночных магазинчиков ничего не менятся, а в сельской местной торговать алкоголем станет выгоднее, то владельцам нескольких точек и тем более больших сетей новшества обойдутся в копеечку. Дополнительные расходы предпринимателей, скорее всего, найдут отражение в ценах и лягут на плечи покупателей.