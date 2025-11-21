Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

Омичам обещают рост доходов: в России повышают МРОТ

Госдума одобрила закон, который увеличит доходы 4,6 млн россиян.

Во втором чтении Государственная дума приняла законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27 093 рублей с 1 января 2026 года. Документ был внесен правительством России в рамках бюджетного пакета.

Принятие закона позволит увеличить зарплаты примерно 4,6 млн работников по всей стране. Новый МРОТ составит 48 % от медианной зарплаты за 2024 год, которая, по данным Росстата, равнялась 56 443 рубля.

