В районах Омской области подорожает проезд в автобусах

Перевозчики уже начали заявлять о новых ценах.

пресс-служба мэрии Омска

С 1 января проезд подорожает в общественном транспорте Тарского района Омской области. Проезд в автобусах Тарского автотранспортного предприятия будет стоить 40 рублей, а у частного ИП Кнапп – 36 рублей.

Отметим, что сейчас проезд в Таре стоит 35 и 34 рубля соответственно. Причем предыдущее поднятие цены было в 2024 году.

Ранее Региональная энергетическая комиссия утвердила предельный тариф на перевозку пассажиров по межмуниципальным маршрутам на 2026 год. С 1 января он составит 3,17 рубля за каждый километр пути, что на 13 копеек больше действующего тарифа.

Напомним, с 1 января подорожание проезда планируется и в Омске.