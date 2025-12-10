В Омске подорожает проезд в общественном транспорте

Стоимость билета теперь будут увеличивать каждый год.

Omskinform.ru

С начала 2026 года в Омске повысят стоимость проезда в общественном транспорте. Депутаты горсовета на сегодняшнем пленарном заседании утвердили ежегодное повышение тарифа на 5 %, что означает прибавку к стоимости 2 рублей независимо от формы оплаты.

Рост цен на билеты объясняется инфляционными ожиданиями, установленными федеральным Минэкономразвития. Повышение будет происходить стабильно до 2028 года.

Как ранее заявляли представители администрации Омска, дополнительные средства предназначены для поддержания нормального функционирования транспортной системы города: закупки горючего, запчастей, ремонта и повышения зарплаты сотрудникам транспортных предприятий.

В 2027 и 2028 годах тарифы также вырастут на 5 %, или 2 рубля. Соответственно, к 2029 году поездка в автобусе, троллейбусе или трамвае будет стоить 44 рубля при оплате картой и 51 рубль при наличном расчете.

Отметим, что некоторые омские перевозчики уже начали поднимать цены.