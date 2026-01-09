Дорогая «коммуналка:» сколько омичам придется отдавать за ЖКХ в 2026 году

Тарифы вырастут практически на все услуги.

Фото: Freepik.com

Правительство РФ утвердило индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по субъектам Федерации. В 2026 году очередное повышение платы за коммунальные услуги произойдет не с 1 июля, как было принято до этого, а с 1 января и 1 октября.

С 1 января индексация установлена на уровне 1,7 % для всех регионов России, а вот с 1 октября 2026 года индексы различаются по субъектам РФ, порой, существенно – от 8 % до 22 %. Эксперты поясняют, что различия тарифов в регионах связаны с состоянием инфраструктуры и стоимостью производства ресурсов.

Наибольший рост платы с октября следующего года предусмотрен в Ставропольском крае – 22 %, Республике Дагестан – 19,7 %, Тамбовской области – 17,5 % и Тюменской области – 17,2 %.

В Республике Хакасия и Чукотском автономном округе – наименьшее повышение, 8 %. Относительно невысокий рост тарифов будет в Чеченской Республике – 9,2 %, в Кировской области и Республике Бурятия – по 8,9 %. Что касается столиц, то в Москве индекс установлен на уровне 15 %, в Санкт-Петербурге – 14,6 %.

В Омской области это 13 %, но тем же документом утверждаются предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям, в Омской области наивысший показатель – 12,9 %, то есть рост тарифов возможен на плюс еще это значение. Получается, что для некоторых омичей совокупная платежка может вырасти на 25,9 %.

Индексы по регионам СФО (в скобках допустимые отклонения)

Красноярский край – 15 % (2,1 %)

Иркутская область – 13 % (8,1 %)

Омская область – 13 % (12,9 %)

Кемеровская область – 12 % (2,1 %)

Республика Алтай – 11, 6 % (2,1 %)

Новосибирская область – 10,7 % (4,8 %)

Алтайский край – 10 % (2,5 %)

Республика Тыва – 10 % (4,8 %)

Томская область – 9 % (5,9 %)

Республика Хакасия – 8 % (2,1 %)

– Январское повышение связано с изменением в налоговом законодательстве, в том числе с повышением ставки НДС. С октября рост тарифов на услуги ЖКХ связан с необходимостью решить ряд задач по улучшению состояния коммунальной сферы, требующих инвестирования, несмотря на регулярное и значительное бюджетное вливание средств в данную инфраструктуру, – заявил на пресс-конференции председатель РЭК Омской области Дмитрий Русских.

Пресс-служба РЭК Омской области

Вода, канализация, газ и свет

Стоимость питьевой воды для потребителей «Омскводоканала» с 1 января составит 28,24 руб./куб.м (+46 коп.), с 1 октября – 31,90 руб./куб. м. Водоотведение с 1 января будет стоить 32,48 руб./куб.м (+54 коп.), с 1 октября – 36,70 руб./куб. м.

Тариф на электроэнергию для домов с электроплитами с нового года составит 4,45 руб./кВт*ч (сейчас – 4,38 руб./кВт*ч), для домов с газовыми плитами – 6,36 руб./кВт*ч (сейчас – 6,27 руб./кВт*ч). Тариф для городского населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами, с 1 октября составит 7,08 руб./кВт*ч. Для домов с электроплитами, а также для жителей сельских населенных пунктов и СНТ тариф на электроэнергию ниже на 30 % и составит 4,95 руб./кВт*ч.

Стоимость газа крупнейшего поставщика в регионе «Газпром межрегионгаз Омск» увеличится с 1 января на 1,6 % (+12 копеек) и составит 7,70 руб./куб. м. Такая цена будет действовать для тех, кто использует газ в том числе на отопление. Если газ необходим только для приготовление пищи, цена составит уже 12,47 руб./куб. м (сейчас – 12,27 руб./куб.м).

Горячие батареи

Тарифы на тепло в 2026 году ждет существенный рост, но часть нагрузки на потребителей возьмет на себя бюджет. Региональная энергетическая комиссия утвердила тарифы для всех 112 теплоснабжающих организаций на территории Омской области – 25 из них работают в Омске, 87 – в муниципальных районах области.

Стоимость услуг ТСО зависит от многих факторов: особенностей технологического процесса, вида топлива, способа выработки тепла, характеристики котлов, степени загрузки, износа фондов и так далее.

– Это рост оптовых цен на газ на 9,6 %, транспортировку газа – на 11,6 %, электроэнергии – 13,2 %, передачу электроэнергии – 15,2 %. Здесь еще хотелось бы отметить, что топливная составляющая в тарифе составляет от 50 до 80 %, – пояснил Русских. – К тому же увеличился индекс потребительских цен на 5,1 %. Также существенно повлиял рост минимального размера оплаты труда. На 2026 год он составил 27 093 рубля с ростом более 20 %. Зарплату надо повышать, это все учитывается в тарифах.

omskinform.ru

Льготный тариф должен быть утвержден до 31.12.2025. В Омске основным поставщиком тепловой энергии является «Омск РТС» по сетям «Тепловой компании». Экономически обоснованный и льготный тарифы с 1 июля 2025 года составляют 2637,94 руб/Гкал. С 1 января 2026 года экономически обоснованный тариф вырастет до 2 681,90 руб/Гкал, это +43,96 рубля к действующему тарифу. Льготный тариф утвердят до 31 декабря.

С 1 октября 2026 года тариф составит 3030,63 руб/Гкал. По сравнению с 2025 годом он станет больше на 392,69 рубля. Льготный тариф на этот период будет утвержден в III квартале 2026 года.

Для АО «Тепловая компания» на 2025 год экономически обоснованный тариф был утвержден в размере 3178,22 руб/Гкал, но льготный тариф снизил эту сумму до 2837,43 руб/Гкал – эта сумма и была в квитанциях. С 1 января 2026 года экономически обоснованный тариф установлен в размере 3231,19 руб/Гкал, что на 393,76 рубля больше, чем в 2025 году, с 1 октября 2026 года тариф установлен в сумме 4911,27 руб/Гкал, это + 2073,84 рубля по сравнению с 2025 годом. Льготные тарифы также еще не утверждены.

РЭК также установила экономически обоснованный тариф для ООО «ТГКом». В 2025 году он был 2514,89 руб/Гкал, льготный – 2443,06 руб/Гкал. Разница составила 71,83 рубля. С 1 января 2026 года экономически обоснованный тариф установлен в размере 2556,8 руб/Гкал, это + 113,74 рубля к уровню текущего года. С 1 октября 2026 года тариф составит 4622, 81 руб/Гкал, что на 2073,84 рубля больше по сравнению с 2025 годом. Льготные тарифы также еще не утверждены.

– Повышение тарифов на вывоз мусора и сжиженный газ из газгольдеров с 1 января РЭК не согласовала, – сообщил Дмитрий Русских. – Стоимость этих услуг остается без изменений.

Что еще подорожает

Содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов омичи оплачивают управляющей организации, стоимость этих услуг регулируется отдельно и обязательно с привлечением собственников. «Управляшки» ориентируются на постановление мэрии о размере платы за содержание жилого помещения для нанимателей по договорам соцнайма. Зависит сумма от благоустроенности дома и от того, проведен там газ или нет.

Содержание жилья в общежитиях и домах, которые оборудованы лифтами и мусоропроводами, будет стоит 87,46 рубля за 1 кв. м. Но если жилплощадь снабжена газовой плитой – тариф будет выше: 88,88 рубля.

В домах с лифтом, мусоропроводами и системами пожаротушения и дымоудаления стоимость обслуживания будет ниже – 46,76 или 48,19 рубля (при наличии газплиты).

Собственники квартир в домах, где наличествуют все виды благоустройства, будут оплачивать 43,23 и 44,65 рубля за 1 кв. м (при наличии газовой плиты).

omskinform.ru

С лифтом – дороже

В 2026 году в Омске планируется изменить тариф на капитальный ремонт в многоквартирных домах. Собственники квартир в домах без лифтов будут платить 13,27 рубля за квадратный метр жилья в месяц. Для тех, кто живет в домах с лифтами ставка вырастет до 18,33 рубля за «квадрат».

Сейчас для всех жителей многоквартирных домов действует единый тариф – 12,76 рубля за 1 кв. м. Разница в тарифах обусловлена масштабной заменой лифтового оборудования в омских многоэтажках.