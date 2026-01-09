Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

У омского автобуса на полном ходу отвалились колеса

Выяснять причины будет следственный комитет.

Сегодня в Омской области прямо на ходу отвалились задние колеса у автобуса № 318, который следовал по маршруту «Омск – Черниговка». Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.

– У нас проблема с городским автобусом. Он в ужасном состоянии ходит к нам. Вечно проблемы с ним какие-то. Но то, что сегодня произошло, вообще ужасно, слава богу все обошлось. Был полный автобус людей, – рассказала одна из местных жительниц.

Никто не пострадал, но следственный комитет уже заявил, что проведет проверку.

— В ходе проверки будут выяснены вопросы осуществления пассажироперевозчиком предрейсового осмотра автобуса и осуществление контроля за техническим состоянием транспортных средств на предприятии, – сообщили в ведомстве.

Перевозчику грозит уголовная ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

·Происшествия

У омского автобуса на полном ходу отвалились колеса

Выяснять причины будет следственный комитет.

Сегодня в Омской области прямо на ходу отвалились задние колеса у автобуса № 318, который следовал по маршруту «Омск – Черниговка». Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.

– У нас проблема с городским автобусом. Он в ужасном состоянии ходит к нам. Вечно проблемы с ним какие-то. Но то, что сегодня произошло, вообще ужасно, слава богу все обошлось. Был полный автобус людей, – рассказала одна из местных жительниц.

Никто не пострадал, но следственный комитет уже заявил, что проведет проверку.

— В ходе проверки будут выяснены вопросы осуществления пассажироперевозчиком предрейсового осмотра автобуса и осуществление контроля за техническим состоянием транспортных средств на предприятии, – сообщили в ведомстве.

Перевозчику грозит уголовная ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.