Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Дыра заклеена скотчем: омичи пожаловались на автобус без стекла

В салон проникает ветер и снег.

Омичи пожаловались в соцсетях на сквозняк в автобусе № 67. Вместо стекла пассажиры обнаружили в транспорте пленку, приклеенную скотчем.

– Как только автобус набирает скорость, в салоне начинает гулять ледяной ветер, а во время недавнего снегопада пассажиров и вовсе присыпало снегом прямо в пути, – сообщается в посте.

А вы готовы ехать в таком «кабриолете» или предпочтете дождаться следующего транспорта?

– Информация передана в транспортное предприятие для проведения проверки, – сообщили в мэрии.

Отметим, что это не первое происшествие с общественным транспортом за день в Омской области. У автобуса под Омском отвалились колеса.

·Происшествия

Дыра заклеена скотчем: омичи пожаловались на автобус без стекла

В салон проникает ветер и снег.

Омичи пожаловались в соцсетях на сквозняк в автобусе № 67. Вместо стекла пассажиры обнаружили в транспорте пленку, приклеенную скотчем.

– Как только автобус набирает скорость, в салоне начинает гулять ледяной ветер, а во время недавнего снегопада пассажиров и вовсе присыпало снегом прямо в пути, – сообщается в посте.

А вы готовы ехать в таком «кабриолете» или предпочтете дождаться следующего транспорта?

– Информация передана в транспортное предприятие для проведения проверки, – сообщили в мэрии.

Отметим, что это не первое происшествие с общественным транспортом за день в Омской области. У автобуса под Омском отвалились колеса.